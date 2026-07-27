U Holovous na Jičínsku zemřela při nehodě osobního a nákladního auta žena

Při dopravní nehodě dvou aut u obce Holovousy na Jičínsku dnes zemřela řidička. Silnice byla po dobu záchranné akce uzavřená, řekla ČTK policejní mluvčí Karolína Hynková. Nehoda se stala krátce před 11:00 na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jičínem.
"Jedná se o střet osobního a nákladního vozidla. Podle prvotních informací mělo osobní vozidlo z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se střetlo s projíždějícím nákladním autem," řekla ČTK Hynková.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. "Řidička osobního vozidla utrpěla zranění neslučitelná se životem. Po nárazu zůstala ve vozidle zaklíněná. Dechová zkouška byla u řidiče nákladního vozidla negativní. Příčinami nehody se zabýváme," řekla ČTK Hynková.
Na silnici I/35 ve východních Čechách jde dnes o druhou tragickou nehodu. U Litomyšle na Svitavsku v Pardubickém kraji dnes ráno zemřeli při nehodě osobního a nákladního auta dva lidé. Dvě osoby jsou zraněné. Podle policie jsou zemřelí a zranění z osobního vozidla. Řidič nákladního vozidla vyvázl bez zranění. Nehoda se stala okolo 4:30.
Hlavní silnice I/35, kterou postupně nahrazuje budovaná dálnice, je hlavní spojnicí mezi východními Čechami a Moravou.