U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem, řidič auta se zranil

Autor: ČTK
  14:35aktualizováno  15:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Dobré Vodě u Hořic na Jičínsku se dnes odpoledne srazilo nákladní auto s vlakem. Řidič auta se zranil, vrtulník letecké záchranné služby ho odvezl se zraněním zad do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Ve vlaku cestovalo 20 lidí, záchranáři ošetřili tři z nich a s lehkými povrchovými zraněními je převezli k dalšímu vyšetření do jičínské nemocnice. Vyplývá to z informací hasičů, drážních hasičů a záchranné služby. Provoz na regionální trati byl zastaven.

Vlak po srážce vykolejil dvěma nápravami. "Došlo k poškození kolejiště a k úniku provozních kapalin z nákladního vozu. Hasiči zachytávají hydraulický olej z motorového vlaku," informoval novináře mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.

O střetu nákladního auta s vlakem v Dobré Vodě u Hořic informovali hasiči na síti X kolem 14:00. "Dopravní nehoda si vyžádala výjezd dvou záchranářských posádek, jedné lékařské, inspektora provozu a také vzlet vrtulníku letecké záchranné služby," sdělila záchranná služba hradeckého kraje. Zdravotníci ošetřili čtyři lidi. "Řidič nákladního vozidla utrpěl poranění zad a po ošetření byl přepraven letecky do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Tři osoby z vlaku byly přepraveny k dalšímu vyšetření do jičínské nemocnice s lehkým povrchovým poraněním," uvedli záchranáři.

České dráhy podle svého webu zajistily náhradní autobusovou dopravu v úseku Hořice v Podkrkonoší až Ostroměř a zpět. Dopravce předpokládá, že omezení kvůli záchranným a odklízecím pracím potrvá do 19:00.

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