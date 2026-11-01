Noční požár hotelu Hořec v centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku způsobil podle odhadu hasičů škodu asi 15 milionů korun. Oheň zničil střechu a horní část objektu. Uchráněné hodnoty hasiči vyčíslili přibližně na 30 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí hasičů Petr Svoboda. K požáru hasiči vyjeli dnes v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Následně rozebírali střešní konstrukci a vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska. Zdravotničtí záchranáři při požáru ošetřili tři lidi.
Vyšetřování příčin požáru bude podle Svobody v součinnosti s policií pokračovat v pondělí, kdy na místo přijedou i specialisté z Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč na Pardubicku. Vyšetřovatel hasičů byl na místě od dnešního dopoledne. "Do pondělního rána bude mít na místě požáru dohlídku jednotka místních hasičů," řekl mluvčí.
Hasiči z hotelu, který vznikl v roce 1908, evakuovali v době podzimních prázdnin 35 lidí. Útočiště evakuovaní našli v restauraci protějšího hotelu. Požár ohlásil zaměstnanec hotelu, kterého v noci probudil kouř.
K požáru hasiči vyslali 13 jednotek a vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Na likvidaci ohně se podílely desítky hasičů s více než 20 kusy techniky. Hašení bylo podle hasičů složité kvůli plechové střeše. Protože se začaly propadat podlahy a stropy, soustředili se hasiči na hašení zvenku, a to i za pomoci tří automobilových žebříků. Vodu k hašení brali z místní hydrantové sítě a z nedaleké řeky Úpy.
Dva lidé se podle zdravotnických záchranářů nadýchali kouře, jeden z nich byl hasič. "Třetím ošetřeným byl pacient s akutními neurologickými potížemi. Po ošetření nemusel být nikdo transportován do nemocnice," uvedla mluvčí záchranářů Lucie Hanušová.
Hotel Hořec nabízí ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Má 18 pokojů, které pojmou až 44 hostů, uvádí web hotelu. Provozovatele hotelu se dnes ČTK nepodařilo kontaktovat.
Přes pozdější úpravy si hotel zachoval podobu z doby svého vzniku. Hotel postavili vlastníci hospody Na Peci Josef a Filipina Kuhnovi. V minulosti nesl názvy Hotel Petzerkretscham, Grand Hotel, Sudetenland, název Hořec má od roku 1953, vyplývá z dat webové databáze Archa Krkonoš.