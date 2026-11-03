U rozhlasu v Hradci Králové se sešly stovky podporovatelů ČT a ČRo

U sídla Českého rozhlasu (ČRo) v centru Hradce Králové se dnes odpoledne sešly stovky lidí na shromáždění na podporu nezávislosti České televize (ČT) a ČRo. Účastníci protestu podpořili stávku zaměstnanců obou veřejnoprávních médií. Na transparentech měli napsáno "Kdo dává hlas regionům? Nezávislá ČT" nebo "Stojím za nezávislou ČT a ČRo". Shromáždění na Tylově nábřeží u rozhlasu pořádala iniciativa Veřejnoprávně, která sdružuje stávkující z ČT a ČRo, za podpory místních spolků.
Zastupitelé Hradce Králové na dnešním ustavujícím jednání, které se konalo v době shromáždění, přijali usnesení na podporu veřejnoprávních médií. Jejich nezávislost musí být podle nich chráněna před politickými a ekonomickými tlaky. Usnesení předložila zastupitelka Lucie Němečková (STAN). Pro usnesení hlasovalo 27 ze 37 zastupitelů. Deset zastupitelů zvolených za hnutí ANO nehlasovalo.
"Vládě vzkazujeme: Nepodceňujte sílu a hlas mladé generace. Z dějin přece všichni víme, co se může stát, když se mladí lidé rozhodnou jednat," řekl v proslovu před davem protestujících herec Klicperova divadla Pavel Prais.
Shromáždění u budovy rozhlasu se zúčastnilo přes 500 lidí a bylo poklidné bez narušení veřejného pořádku, sdělila po 17:00 ČTK policejní mluvčí Martina Jandová.
Protestnímu shromáždění u budovy rozhlasu předcházel pochod studentů městem z kampusu Univerzity Hradec Králové (UHK). Studentů se zúčastnilo podle pořadatelů pochodu zhruba 250. Vedení UHK dnes dopoledne oznámilo, že omluví absenci studentů, kteří se dnes a 10. listopadu kvůli aktivitám na podporu veřejnoprávních médií nezúčastní výuky. Rozhodnutí se týká také vyučujících, kteří se zapojí, ti by ale měli výuku nahradit, uvedli zástupci UHK.
Protesty, které se dnes konají po celém Česku, vyvolal vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor nesouhlasí, změna financování podle něj není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření ČT a ČRo.