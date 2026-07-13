U vstupu do Teplických skal na Náchodsku začne stavba návštěvnického centra

Stavba návštěvnického centra u Teplických skal v Teplicích nad Metují na Náchodsku začne 24. srpna. Práce by měly trvat do konce roku 2027. ČTK to dnes řekla starostka Věra Prokopová (Změna pro město). Centrum vybuduje společnost CE-ING za více než 31,6 milionu korun. Přístup do turisticky oblíbených Teplických skal zůstane po dobu stavby zachován.
"Práce začnou na sklonku letošní sezony. Skály v průběhu prací pojedou normálně, jen parkovat se bude jinde," řekla ČTK Prokopová.
Město získalo na investici dotaci 12 milionů korun, na zbytek má bankovní úvěr. Dluh chce radnice splácet z příjmu ze vstupu do skal. Teplické skály spolu se sousedními Adršpašskými skalami patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Královéhradeckém kraji.
"Projekt zahrnuje výstavbu proskleného objektu oválného tvaru, ve kterém bude prodej vstupenek, suvenýrů a také toalety a v patře menší sál pro pořádání přednášek či naučných programů," řekla ČTK Prokopová. Novostavba vznikne na místě současných toalet mezi Hotelem Orlík a budovou střední školy. "Až bude funkční nový objekt, dojde na demolici dřevěné stavby," dodala Prokopová.
Návštěvnické centrum u skal město připravuje několik let. Záměr výstavby současné varianty centra schválilo zastupitelstvo města loni 22. ledna. Přípravu projektu provázely spory. Část obyvatel stavbu návštěvnického centra nechce, obává se, že město finančně příliš zatíží. O uskutečnění projektu rozhodlo až březnové referendum. Ačkoli v něm voliči výstavbu centra odmítli, výsledek referenda není pro radnici závazný.
Aby bylo referendum platné, muselo přijít 35 procent oprávněných voličů, což se stalo, přišlo jich téměř 43 procent. Oprávněných voličů v Teplicích nad Metují je 1303 z 1600 obyvatel města. V otázce centra se vyslovilo proti jeho výstavbě 292 lidí, což je 22,41 procenta z celkového počtu oprávněných voličů, přičemž minimální počet hlasů pro závaznost bylo 326. Výstavbu podpořilo 254 lidí.