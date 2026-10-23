UHK vyhlásila na pátek rektorské volno kvůli rozloučení s Janem Křížem

Univerzita Hradec Králové (UHK) vyhlásila na pátek 30. října u příležitosti posledního rozloučení s rektorem Janem Křížem rektorské volno. Vztahuje se na všechny zaměstnance a zaměstnankyně UHK, veškerá výuka se v ten den ruší, informoval dnes ČTK kancléř a vedoucí sekretariátu rektora UHK Jakub Novák. Fyzik Jan Kříž zemřel po těžké nemoci 21. října. Poslední rozloučení se bude konat ve smuteční síni na hradeckém hřbitově v Kuklenách od 11:00.
Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), které byl Kříž dlouholetým členem, vyzvala jeho jménem k podpoře mladých talentů a Fyzikální olympiády.
"Sám Jan Kříž i jeho rodina si přáli, aby vzpomínka na něj nebyla vyjádřena pomíjivými smutečními věnci a květinami, nýbrž živým odkazem: podporou vzdělávání nadané mládeže, které mělo v jeho srdci vždy výjimečné místo," uvedli v prohlášení zástupci jednoty.
JČMF proto ve shodě s přáním rodiny zřídila možnost věnovat dar na podporu a organizaci Fyzikální olympiády a dalších matematicko-fyzikálních aktivit pro talentované žáky a studenty. Více informací k poskytnutí daru se lze dozvědět prostřednictvím komunikace na e-mailu hospodar@jcmf.cz.
UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, má téměř 7000 studentů. Všechny pravomoci rektora dočasně přešly na statutární zástupkyni rektora UHK, prorektorku Leonu Stašovou.