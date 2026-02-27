Řidič za jízdy vyskočil z ukradeného obytňáku, nezastavil ho ani policejní pás

Policie na Trutnovsku minulý týden pronásledovala auto odcizené v Německu. Bílý obytňák ujížděl k polským hranicím. Řidič nedbal výzev k zastavení, proto policie použila zastavovací pás. Řidič přesto pokračoval. Nakonec z auta za jízdy vyskočil a dal se na útěk do pole.

„19. února jsme obdrželi poznatek o odcizeném obytném vozidle, které bylo dříve odcizeno v Německu. Vozidlo údajně mířilo do Polska. Do akce, která měla za cíl auto vypátrat a znemožnit jízdu, bylo zapojeno několik policejních hlídek. Odcizené vozidlo policisté spatřili ještě na českém území, jelo k hraničnímu přechodu Královec,“ uvedl policejní mluvčí Martin Stránský.

Řidič nedbal výzev k zastavení. Před hraničním přechodem proto žacléřští policisté vytáhli zastavovací pás. Ani poškození pneumatik řidiče nezastavilo, jízda už však netrvala dlouho.

Když vůz na polském území postupně zpomaloval, šofér najel do protisměru, otevřel dveře, vyskočil a udělal pár kotoulů ze silničního náspu do pole, kde se snažil dál prchat. Auto mezitím vyjelo ze silnice a málem se překlopilo na bok, než zastavilo.

Řidiče policie brzy dopadla. „Zadrženému muži naši policisté dali pouta a předali k dořešení polským kolegům. Zajištěné vozidlo je rovněž u polských policistů,“ doplnil mluvčí.





27. února 2026  15:24

Soud Děčínu definitivně potvrdil pokutu 120.000 korun od antimonopolního úřadu

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil pokutu 120.000 korun pro město Děčín, kterou mu v roce 2024 uložil antimonopolní úřad za chyby při soutěži na...

27. února 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Vysílač Klínovec získal označení Evropské dědictví za svou roli v roce 1968

ilustrační snímek

Vysílač Klínovec na vrcholu stejnojmenné hory na Karlovarsku získal jako jedno ze 14 míst v Česku označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Obdržel...

27. února 2026  13:33,  aktualizováno  13:33

Jedna jízdenka pro celou cestu. Aplikace Můj vlak na Vysočině zahrne i autobusy

Řada cestujících používá při přepravě MHD v Jihlavě tzv. Jihlavskou kartu,...

Cestování po Vysočině bude od března jednodušší. Lidé si v aplikaci Můj vlak od Českých drah nově pořídí jízdenky i na autobusy a MHD v Jihlavě, Třebíči či Novém Městě na Moravě, které jsou zapojeny...

27. února 2026  15:12,  aktualizováno  15:12





V Šumperku se loučí se zavražděnou taxikářkou, kolegové jí vzdají hold

Šumperští taxikáři přicházejí do smuteční síně k uctění památky zavražděné...

Rodina, přátelé a kolegové se odpoledne loučí se zavražděnou taxikářkou ze Šumperka. Městem také projede kolona zhruba dvou desítek taxíků. Jejich řidiči tak vzdají poslední hold své kolegyni....

27. února 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

VIDEO: Opilý agresor močil v metru, strážníci při zásahu použili i slzný plyn

Opilý muž znečistil nástupiště metra a napadl strážníka

Nevhodné chování agresivního pětatřicetiletého muže ve stanici metra Zličín řešili pražští strážníci. Zrovna když na místo dorazili, přistihli ho močit přímo na nástupišti. Odmítal spolupracovat,...

27. února 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Na pražském letišti havaroval paraglidista. Spadl z deseti metrů

Na letišti Točná v Praze došlo dnes k pádu paraglidisty. Utrpěl těžká zranění.

Na letišti Točná v Praze havaroval pilot motorového paraglidu. Spadl z výšky přibližně 10 metrů, utrpěl vícečetná poranění. Letecky byl přepraven do nemocnice. Nehodu vyšetřuje policie.

27. února 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Litvínov ve vizuální identitě odkazuje na hokej i Sýkorovu mozaiku

ilustrační snímek

Litvínov má svou vizuální identitu. Odkazuje na hokej, Sýkorovu mozaiku a Krušné hory. Leitmotivem je kousek, a to kousek všeho a kousek všude. Cílem je...

27. února 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

V lodním kontejneru na jihu Čech našli dva mrtvé, patrně nešlo o násilnou smrt

V kontejnerech, které slouží jako sklady, našli dvě mrtvoly.

Kriminalisté v Písku aktuálně vyšetřují úmrtí dvou lidí v lodním kontejneru. Ty se ve městě využívají jako sklady. Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Podle dostupných informací...

27. února 2026  14:42,  aktualizováno  14:55

Ombudsman varuje před snižováním poporodních služeb, obrátil se na ministra

ilustrační snímek

Ombudsman Stanislav Křeček varuje před unáhleným snižováním poporodních služeb. Ženy po porodu mají od začátku roku nárok na tři návštěvy porodní asistentky v...

27. února 2026  13:01,  aktualizováno  13:01

Soud rozhodl o ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy. Recidiva nehrozí

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Okresní soud v Mladé Boleslavi v pátek vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a...

27. února 2026  8:32,  aktualizováno  14:38

