U Úlibic na Jičínsku utrpělo při srážce aut zranění osm lidí, jeden vážná

Okolnosti a příčiny nehody policie zjišťuje, popsala mluvčí Karolína Macháčková. „Dechová zkouška na alkohol byla u všech tří řidičů negativní,“ uvedla mluvčí policie.
Zdravotničtí záchranáři k nehodě vyslali šest výjezdových skupin včetně vrtulníku. „Jedna osoba byla po vyproštění a ošetření transportována letecky do traumacentra Fakultní nemocnice Hradec Králové s poraněním hlavy a dolních končetin,“ uvedli záchranáři na síti X.
Zbylých sedm zraněných s lehčími poraněními hlavy a nohou záchranáři sanitkami převezli do fakultní nemocnice a do nemocnice v Jičíně.
Nehoda se stala asi v 15:30 na rovném úseku silnice, která je hlavním tahem mezi Jičínem, Trutnovem a Krkonošemi. Po nehodě policie silnici uzavřela a dopravu svedla na objížďku přes obec Lužany. Asi v 17:15 policie na silnici zavedla kyvadlový provoz.