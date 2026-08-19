Položeno. Nad příjezdovou cestou do Špindlu už je část mostu pro lyžaře

Stavbaři stihli všech osm ocelových nosníků budoucího mostu uložit během jediné noci. Práce původně plánovali na dva dny, avšak kvůli špatné předpovědi počasí je museli uspíšit.
„Původně se mělo usazovat ve dvou taktech. V úterý měly jít nahoru čtyři nosníky ve dvou dvojicích a ve středu další čtyři. Ale protože by měla přijít (ve středu v noci) bouřka, rozhodli jsme se vše usadit naráz. Jeřáb v bouřce nemůže pracovat a objednání termínu je otázka půl roku. Nemohli jsme si dovolit přijít o náš slot,“ vysvětluje projektový manažer propojení areálů Václav Janda.
Náročná montáž proběhla bez větších komplikací. Předcházela jí pečlivá příprava a precizní koordinace několika pracovních týmů. Usazení nosníků představovalo jednu z technicky i organizačně nejnáročnějších etap stavby propojení. Před samotnou montáží bylo nutné připravit staveniště, zajistit potřebnou techniku a přesně naplánovat jednotlivé kroky, aby bylo možné celou operaci zvládnout v krátkém časovém úseku.
Práce si vyžádaly uzavírku silnice II/295, která je jedinou příjezdovou komunikací do horského střediska. Usazování začalo kolem půlnoci a hotovo bylo po půl čtvrté ráno, dokonce ještě o hodinu dříve, než se původně počítalo.
„Byli jsme domluveni na průjezdu záchranných složek, pro které bychom přerušili montáž, ale nebylo to potřeba. Nešlo o úplnou uzavírku. Měli jsme tam regulovčíky, kteří po instalaci každé dvojičky (dvojice nosníků) dopravu kyvadlově pustili. Aut v noci nebylo moc a když, tak čekala možná pět minut,“ popsal Janda.
Na stávající ocelové nosníky se už v pátek začnou montovat prefabrikované díly mostovky. Konstrukce zajistí spřažení jednotlivých nosníků. Pracovat se bude postupně, aby montáž neomezila dopravu.
„Nejprve budeme pracovat na jedné straně, pak se koridor pro auta přesune a budeme pracovat v druhé části. Doprava se už omezovat nebude,“ doplnil Janda.
Přemostění silnice se nachází v dojezdu nové sjezdové trati Lesní. Umožní bezpečný pohyb lyžařů z Medvědína na terminál P1, který vzniká v prostoru parkoviště u Labské přehrady. V rámci propojení areálů jde už o druhý most. Podobná konstrukce vyrostla loni na podzim přes řeku Labe na druhé straně údolí, kde k terminálu přiléhá další nová sjezdovka Přehradní.
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Miliardové propojení Medvědína a Svatého Petra v Krkonoších je za polovinou
Na té navíc roste i šestisedačková lanovka Audi Line Přehradní, která lyžaře vyveze na vrchol Hromovky. Stavbaři tam dokončují montáž lanových podpěr a betonáž základových a nosných konstrukcí stanic. Instalace technologie lanové dráhy bude hotová na podzim. Do zimy se musí stihnout i dokončení stanic a terénní úpravy.
Nová lanovka se poprvé rozjede 12. prosince, kdy skiareál chystá tradiční Špindl Ski Opening. Zároveň se otevřou sjezdovky Lesní a Přehradní v celé délce.
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11. srpna 2026
Špindlerovský skiareál ke konci letošního roku proinvestuje přibližně 950 milionů korun. Celkové náklady na lyžařské propojení dvou areálů, mezi kterými se dosud návštěvníci přesouvali auty nebo skibusy, dosáhnou částky 1,2 miliardy korun. Je to zdaleka největší současná investice v českém lyžařském byznyse. Začala v roce 2023 stavbou páteřních sjezdovek Lesní a Přehradní s umělým zasněžováním, zároveň se rozšířily modrá sjezdovka ve Svatém Petru a Vodárenská sjezdovka na medvědínské straně střediska.
Dalším velkým projektem bude desetimístná kabinková lanová dráha, která povede z terminálu od Labské přehrady na Medvědín. Stavba začne příští rok na jaře. V zimě 2027 tak bude lyžařské propojení Medvědína a Svatého Petra kompletně hotové.