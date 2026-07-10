Univerzita H. Králové má všeobecné ošetřovatelství, reaguje na nedostatek sester

Univerzita Hradec Králové od akademického roku 2026/2027 otevře tříletý bakalářský obor všeobecné ošetřovatelství, kterým reaguje na dlouhodobý nedostatek všeobecných sester v Královéhradeckém kraji a v Česku. O otevření oboru škola dlouho usilovala. ČTK to řekl mluvčí univerzity Jakub Novák. Kromě všeobecného ošetřovatelství škola od září také otevře navazující magisterské programy certifikace a management zdravotnických technologií a politologie – globální politická studia.
Všeobecné ošetřovatelství bude vyučovat Přírodovědecká fakulta ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Náchodě a s krajskou Oblastní nemocnicí Náchod, která zajistí praktickou část výuky. Škola předpokládá přijetí 30 studentů.
"Chceme připravovat kvalifikované absolventy a absolventky pro profesi, která je odborně náročná, společensky velmi potřebná a v praxi dlouhodobě žádaná," uvedl ředitel Ústavu zdravotnických studií Přírodovědecké fakulty Michal Musílek. Přihlášky na všeobecné ošetřovatelství mohou zájemci podávat od 7. července, uzávěrka bude 7. srpna.
Stejný termín pro podání přihlášek mají i zájemci o magisterský program certifikace a management zdravotnických technologií. Bude v něm 12 míst a výuku zajistí Přírodovědecká fakulta. "Program reaguje na rostoucí poptávku po odbornících, kteří se dokážou orientovat nejen v technické stránce zdravotnických prostředků, ale také v legislativě, certifikaci, managementu kvality a v jejich uvádění na trh," uvedl mluvčí.
Program politologie – globální politická studia od září nabídne Filozofická fakulta. Naváže jím na dlouholeté zkušenosti katedry politologie se studii Afriky a Latinské Ameriky. "Studujícím garantujeme možnost vyjet na kvalitní studijní pobyty a finančně podporujeme zahraniční pracovní stáže," uvedl Michal Zourek z Katedry politologie Filozofické fakulty.
Univerzita Hradec Králové letos na jaře přijala přes 9700 přihlášek ke studiu v příštím akademickém roce. V meziročním srovnání to byl nárůst o osm procent. Největší zájem byl o studijní obory speciální pedagogika nebo učitelství. V září by do školy mělo nastoupit asi 2500 nových studentů.
UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, má téměř 7000 studentů. Nejstarší součástí je pedagogická fakulta, která vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a v Pardubicích. V roce 1992 byla založena Vysoká škola pedagogická a od roku 2000 škola funguje pod názvem Pedagogická fakulta UHK.