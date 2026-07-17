Univerzita Hradec Králové zvedne kolejné o inflaci, kapacita zůstává stejná

Zájem o koleje Univerzity Hradec Králové (UHK) i na akademický rok 2026/2027 převyšuje kapacitní možnosti, přestože příjem žádostí dosud neskončil pro všechna ubytovací kola. Pokračuje druhé kolo podávání žádostí o ubytování určené hlavně prvním ročníkům. V prvním kole pro stávající studenty nezískalo ubytování 45 z celkových 400 žádostí, vyplynulo z informací UHK. Koleje univerzity, na níž studuje asi 7000 studentů, mají téměř 900 lůžek. Zájem o koleje v prvním a druhém ubytovacím kole je meziročně srovnatelný.
Ceny kolejného vzrostou od 1. září o výši meziroční míry inflace, to znamená o 2,5 procenta, což vychází na nárůst o 90 korun měsíčně. Cena u dvoulůžkového pokoje se mění ze 143 korun na den na 146 korun, to znamená měsíčně na 4380 z 4290 korun. Cena u třílůžkového pokoje se mění ze 130 korun na den na 133 korun, měsíčně z 3900 korun na 3990 korun.
Žádosti o ubytování na kolejích v nadcházejícím akademickém roce lze podávat do 9. srpna. "Teprve poté budeme znát přesný počet zájemců o ubytování. V současné chvíli máme otevřené druhé kolo podávání žádostí o ubytován, číslo tedy ještě není finální. Také nám vzrostl počet zahraničních studujících, kteří u nás budou studovat a chtějí bydlet na kolejích, a to zhruba z 220 na 260," sdělil ČTK mluvčí UHK Jakub Novák.
UHK má koleje v panelovém domě na sídlišti na Moravském Předměstí v Palachově ulici, odtud název Palachovy koleje. "Studentům, na které by ubytovací kapacita kolejí nestačila, doporučujeme sledovat aktuality na webu kolejí UHK, kde průběžně informujeme o volných místech, která se mohou v průběhu zahájeného akademického roku uvolnit," sdělil na dotaz ČTK Novák. Zvyšování kapacity kolejí univerzita neplánuje. Chystá investice do kvality ubytování a snížení energetické náročnosti areálu.
"Na začátku akademického roku 2025/2026 jsme měli maximální obsazenost, řadu studujících jsme tedy museli bohužel odmítnout, nicméně v průběhu letního semestru obsazenost klesá na 75 procent ubytovací kapacity. Důvody jsou tradičně podobné, odjezdy na Erasmus pobyty nebo ukončení studia," řekl Novák.
UHK letos výrazněji do oprav a rozvoje kolejí neinvestovala. "I tak se nám však podařilo nově zrekonstruovat a vybavit byty pro studenty se specifickými studijními potřebami a v souvislosti s tím vyměnit jeden z výtahů tak, aby vyhovoval potřebám osob se sníženými pohybovými schopnostmi," dodal Novák. Vedení UHK připravuje rekonstrukci venkovních prostor před Palachovými kolejemi.
UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, má téměř 7000 studentů. UHK plánuje pro akademický rok 2026/2027 přijmout 2500 zájemců.