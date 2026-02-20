Brutální únos. Dvojice věznila oběť v hale, hrozila proudem i kyselinou

Kriminalisté z krajského ředitelství s náchodskými kolegy rozpletli mimořádně závažný případ násilné a majetkové trestné činnosti, který brutalitou i rozsahem přesahuje běžný rámec kriminality.
„Díky intenzivní operativní práci, pečlivému prověřování a důslednému zajištění důkazů skončili v poutech dva muži ve věku 26 a 42 let, kteří se dle našich zjištění dopustili surového napadení, zbavení osobní svobody, vydírání a zároveň i majetkové a drogové kriminality,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
I kvůli trestní minulosti obou mužů kriminalisté povolali k zadržení zásahovou jednotku. Jeden z podezřelých se při zákroku pokusil utéct a následně zaujal i bojový postoj, proto policisté ze zásahové jednotky použili přiměřené donucovací prostředky.
|
Lupič vyhrožoval družce, aby jej neudala. Zadrželi ho při vynášení koše
Na počátku vyšetřování byl incident z konce letošního ledna, kdy oba dnes již obvinění muži podle policie násilně vnikli do chaty na Hronovsku a hrubě napadli mladého muže. Násilí vyústilo v únos, muži jej naložili do osobního auta a odvezli do opuštěných skladových hal na Broumovsku.
„V těchto prostorách byl poškozený okolo 30 hodin držen v naprosto nevyhovujících a ponižujících podmínkách. Útočníci vůči němu používali psychický nátlak i fyzické výhrůžky, mimo jiné i hrozbu připojení k elektrickému proudu o napětí 380 V a použití kyseliny, a to s cílem vynutit si informace a přístupové údaje k elektronickému zařízení. Kromě způsobené újmy následně oběť připravili o osobní věci a mobilní telefon,“ řekla mluvčí.
Motivem únosu i vyhrožování byly informace v mobilu, uvedla bez bližšího upřesnění.
Operativní šetření odhalilo, že mladší z dvojice se dlouhodobě podílel na distribuci pervitinu. Kriminalisté mu dále prokázali i vloupání do bytu v Náchodě, odkud odcizil elektroniku a oblečení v hodnotě převyšující 125 tisíc korun.
Trestní řízení postupně odhalilo propojenou trestnou činnost, která zahrnovala násilné útoky, majetkové delikty i drogovou kriminalitu.
Oba muže kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody, loupeže a vydírání spáchaného ve spolupachatelství. Mladší obviněný čelí rovněž stíhání za neoprávněnou výrobu a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy a dále za krádež a porušování domovní svobody.
Jde o recidivisty. Starší muž je známý především sérií krádeží. Mladší z dvojice má v rejstříku trestů zapsánu pestrou škálu závažných deliktů – od distribuce drog a krádeží až po násilné činy, jako jsou ublížení na zdraví, loupeže a vydírání.
„Právě tato kriminální minulost dokresluje brutalitu, se kterou přistoupili i k aktuálně řešenému případu,“ uvedla mluvčí.
Kvůli obavě z pokračování v trestné činnosti a možného ovlivňování svědků vyšetřovatel dal podnět k podání návrhu na vzetí obou obviněných do vazby. Vazební zasedání proběhne patrně v průběhu dnešního dne.