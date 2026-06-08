ÚOHS zrušil výběr firmy na stavbu náměstí v Hradci Králové, město chybovalo

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dnes zrušil výběr sdružení firem Gardenline a BAK stavební společnost na stavbu náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové. Město při hodnocení soutěže podle úřadu postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vyplývá to z rozhodnutí ÚOHS, které ČTK zaslalo sdružení stavebních firem Stako a Smola HK, jenž soutěž u antimonopolního úřadu napadlo. Úřad městu také do pravomocného skončení správního řízení zakázal uzavřít smlouvu na stavbu náměstí. Vyjádření radnice ČTK zjišťuje
Nabídka firem Stako a Smola HK činila 92 milionů korun bez DPH, nabídka vítězného sdružení firem Gardenline a BAK stavební společnost byla vyšší o 46 milionů korun a činila 138 milionů korun.
Firmy Stako a Smola HK s výběrem, hodnocením a podmínkami tendru, který město vypsalo loni v květnu, od počátku nesouhlasí. Podle jednatele firmy Stako Petra Kuldy byl výběr nezákonný a učiněný za podivných okolností. Město dosud uvádělo, že při zadávání zakázky postupovalo v souladu se zákonem. ÚOHS dnes mimo jiné konstatoval, že město nezajistilo transparentní a přezkoumatelné hodnocení nabídek.
V prvoinstančním řízení ÚOHS firmám Stako a Smola HK nevyhověl, ale předseda úřadu Petr Mlsna prvostupňové rozhodnutí v dubnu zrušil. Případ se vrátil na první stupeň, přičemž úřad byl vázán právním názorem předsedy úřadu, že rozhodnutí o výběru zadavatele spočívalo na nesprávném výkladu zadávací podmínky a zadavatel současně neposoudil hodnocené reference stavbyvedoucích.
Sdružení Stako a Smola HK dříve vyjádřilo přesvědčení, že po případném novém vyhodnocení nabídek a započítání bodů za zkušenosti stavbyvedoucích zakázku získá. Sdružení dnes ČTK prostřednictvím svého zástupce Adama Kuldy sdělilo, že podání rozkladu městem proti dnešnímu rozhodnutí ÚOHS by postrádalo věcný smysl a jen by řízení prodlužovalo. Poukázalo na to, že v klíčové otázce hodnocení zkušeností stavbyvedoucích již předseda Mlsna v dubnu přisvědčil argumentaci sdružení.
O vítězi soutěže rozhodlo kritérium zkušeností stavbyvedoucích, které mělo váhu 40 procent. Cena měla váhu 60 procent. Komise po zhodnocení nabídek přidělila vítěznému sdružení 80,04 bodu. Sdružení Stako a Smola HK dostalo 60 bodů. Firmy Stako a Smola HK tvrdí, že zkušenosti stavbyvedoucích doložily.
Podle představ radnice měla stavba náměstí začít na počátku letošního roku, hotová by měla být v roce 2027. Na stavbu má město evropskou dotaci téměř 32 milionů korun z programu IROP.
Stavbou náměstí radnice naváže na čtyřsetmilionovou rekonstrukci Vrbenského kasáren, kterou udělal Královéhradecký kraj. Přeměnou by měl vzniknout prostor pro volný čas, setkávání a odpočinek obyvatel města. Dosud slouží prostor mezi kasárenskými budovami jako parkoviště.
Vrbenského a Gayerova kasárna vznikla v 19. století. Jsou zhruba stejně velká a v areálu stojí zrcadlově proti sobě. V roce 2021 dokončil kraj rekonstrukci Gayerových kasáren za 310 milionů korun. Vzniklo v nich odborné pracoviště Muzea východních Čech. Vrbenského kasárna kraj také využije jako muzejní budovu.