Chystané větrníky u Úpice po dvou letech narazily, odpůrci chtějí referendum

Energetická firma chce větrný park postavit na městských a zčásti na soukromých pozemcích, zastupitelé již schválili pořízení změny územního plánu.
„V této oblasti jsou vhodné větrné podmínky, každá z turbín by ročně vyrobila elektřinu pokrývající spotřebu čtyř tisíc domácností,“ uvádí Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy. Podle ní nejsou v Radči pro rozvoj větrných elektráren žádná omezení a je možné s velkou rezervou dodržet hygienické limity, například pro hluk.
Povolovací proces je teprve na začátku, zabere však několik let. „Ověřujeme větrný potenciál lokality, zajišťujeme vhodné pozemky a chystáme se zahájit roční biomonitoring ptáků a netopýrů včetně studie na krajinný ráz. Další expertní studie budou následovat,“ popisuje Beránková.
Projekt čeká posouzení vlivu koncepce na životní prostředí, takzvaný proces SEA. Datum, kdy by se větrný park měl realizovat, mluvčí nesdělila. „Vše záleží na průběhu povolovacího procesu,“ říká. Počet turbín, jejich konkrétní umístění i jejich parametry se podle ní ještě mohou změnit.
Bude potřeba 900 podpisů
Řada obyvatel Úpice a místní části Radeč má jasný názor. Podle nich je oblast poměrně hustě osídlená a větrníky, které mají být 800 metrů od nejbližších domů, budou mít negativní dopad na život.
„Zatímco v Bavorsku je stanovena vzdálenost desetinásobku výšky větrné elektrárny od nejbližších domů, u nás nebude dodržena ani třetinová. Lidé tak velmi silně pocítí nejen průběh stavebních prací, ale i stroboskopický efekt, zvukovou zátěž a samozřejmě i znehodnocení estetického krajinného rázu,“ jmenuje Ondřej Straka, zakladatel iniciativy Úpicko bez větrných gigantů.
Sdružení usiluje o vypsání referenda, v současnosti sbírá podpisy pro jeho vyhlášení. Získat je potřebuje od dvou pětin oprávněných voličů, tedy v případě téměř šestitisícové Úpice od asi 900 lidí. Facebookový profil iniciativy má víc než tisíc sledujících.
Dva roky stará smlouva
Zastupitelé přitom už před dvěma lety schválili smlouvu o spolupráci se společností ČEZ Obnovitelné zdroje, letos v únoru město zveřejnilo záměr pronajmout pozemky v Radči.
Za necelý měsíc lidé zaslali téměř 600 námitek, opakují se v nich argumenty jako zhoršení kvality bydlení, snížení cen nemovitostí nebo poškození krajinného rázu.
ČEZ jedná s Úpicí o větrném parku u Radče.
„Nájemní smlouvy jsou už podepsané, když to dobře půjde, tak příští rok by mohla být hotova změna územního plánu,“ říká starosta Úpice Petr Hron (nestraník, LES). Podle něj město zatím nemá důvod v projektu nepokračovat, kritické hlasy nepovažuje za většinový názor obyvatel Úpice.
Odpor veřejnosti začal sílit se založením iniciativy Úpicko proti větrným gigantům. Podle Ondřeje Straky do té doby o záměru téměř nikdo nevěděl: „Uskutečnila se pouze jediná debata, která byla velmi manipulativně nazvána Beseda o obnovitelných zdrojích, nevyplývalo tak z toho, že se jedná o záměr pro Úpici. Zúčastnilo se jí tehdy asi osm lidí.“
Starosta Úpice to odmítá: „Záměr řešíme od roku 2023, prošlo to komisemi, několikrát jsme ho projednávali na zastupitelstvu a setkali jsme se také s okolními starosty. Myslím si, že transparentnější to už být nemohlo. Problém je v tom, že lidé, kteří to dnes kritizují, se o to předtím nezajímali.“
Odhadovaná doba životnosti elektráren je 25 let. Město by díky účasti na projektu mimo jiné z pronájmu pozemků mohlo získat až sto milionů korun, každý rok tři až pět milionů. Přesné podmínky spolupráce zatím nebyly schváleny.
Pro rozpočet šestitisícové Úpice by to byla vítaná vzpruha, přísun peněz z provozu větrníků by umožnil navýšit investice. Pro letošek město počítá s rozpočtovými příjmy ve výši 175 milionů korun.
„Budou tam tak jako tak“
ČEZ si pro větrníky v Radči vybral také další pozemky. „Zčásti jsme oslovili i soukromé vlastníky,“ potvrzuje mluvčí energetické firmy.
Oblast se navíc nachází ve zvažované akcelerační zóně. Pokud je stát vyhlásí, bude v nich výstavba větrných a solárních elektráren výrazně rychlejší a administrativně méně náročná. Pro Úpici by to však pravděpodobně znamenalo menší příjem do obecní pokladny.
„Elektrárny tam budou stát tak jako tak. Teď se hraje o to, jestli z toho město něco bude mít, nebo ne,“ přiznává starosta.
Se vznikem akceleračních zón počítá zákon o urychlení užívání obnovitelných zdrojů energie, který loni schválila vláda. Na systém zón jsou navázány peníze z Evropské unie.
Radeč není jediným místem na hranici Trutnovska a Náchodska, kde by mohly vzniknout větrné elektrárny. Až pět turbín plánuje vybudovat hradecká firma NOHO Energy nedaleko odsud nad Mezilečím u Babiččina údolí. V anketě, kterou obec v roce 2024 uspořádala, většina hlasujících záměr podpořila. Proti jsou však místní chalupáři, založili spolek a zorganizovali petici.
24. května 2025