Chystané větrníky u Úpice po dvou letech narazily, odpůrci chtějí referendum

Tomáš Plecháč
  10:52
Tři až pět větrných elektráren chce společnost ČEZ Obnovitelné zdroje postavit v Radči u Úpice na Trutnovsku. Přes 200 metrů vysoké turbíny mají vyrůst necelý kilometr od nejbližších domů. Řada místních je proti, odpůrci projektu sbírají podpisy pro vyhlášení referenda. Město Úpice by v budoucnu mimo jiné z pronájmu pozemků inkasovalo desítky milionů korun.
Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem. Vizualizace je součástí pohledové studie v prezentaci Potenciál rozvoje větrných elektráren z dubna 2024. | foto: ČEZ Obnovitelné zdroje

Smiřická stráň v Mezilečí, kde má vyrůst větrný park.
10 fotografií

Energetická firma chce větrný park postavit na městských a zčásti na soukromých pozemcích, zastupitelé již schválili pořízení změny územního plánu.

„V této oblasti jsou vhodné větrné podmínky, každá z turbín by ročně vyrobila elektřinu pokrývající spotřebu čtyř tisíc domácností,“ uvádí Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy. Podle ní nejsou v Radči pro rozvoj větrných elektráren žádná omezení a je možné s velkou rezervou dodržet hygienické limity, například pro hluk.

Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

Povolovací proces je teprve na začátku, zabere však několik let. „Ověřujeme větrný potenciál lokality, zajišťujeme vhodné pozemky a chystáme se zahájit roční biomonitoring ptáků a netopýrů včetně studie na krajinný ráz. Další expertní studie budou následovat,“ popisuje Beránková.

Projekt čeká posouzení vlivu koncepce na životní prostředí, takzvaný proces SEA. Datum, kdy by se větrný park měl realizovat, mluvčí nesdělila. „Vše záleží na průběhu povolovacího procesu,“ říká. Počet turbín, jejich konkrétní umístění i jejich parametry se podle ní ještě mohou změnit.

Bude potřeba 900 podpisů

Řada obyvatel Úpice a místní části Radeč má jasný názor. Podle nich je oblast poměrně hustě osídlená a větrníky, které mají být 800 metrů od nejbližších domů, budou mít negativní dopad na život.

„Zatímco v Bavorsku je stanovena vzdálenost desetinásobku výšky větrné elektrárny od nejbližších domů, u nás nebude dodržena ani třetinová. Lidé tak velmi silně pocítí nejen průběh stavebních prací, ale i stroboskopický efekt, zvukovou zátěž a samozřejmě i znehodnocení estetického krajinného rázu,“ jmenuje Ondřej Straka, zakladatel iniciativy Úpicko bez větrných gigantů.

Sdružení usiluje o vypsání referenda, v současnosti sbírá podpisy pro jeho vyhlášení. Získat je potřebuje od dvou pětin oprávněných voličů, tedy v případě téměř šestitisícové Úpice od asi 900 lidí. Facebookový profil iniciativy má víc než tisíc sledujících.

Dva roky stará smlouva

Zastupitelé přitom už před dvěma lety schválili smlouvu o spolupráci se společností ČEZ Obnovitelné zdroje, letos v únoru město zveřejnilo záměr pronajmout pozemky v Radči.

Za necelý měsíc lidé zaslali téměř 600 námitek, opakují se v nich argumenty jako zhoršení kvality bydlení, snížení cen nemovitostí nebo poškození krajinného rázu.

„Nájemní smlouvy jsou už podepsané, když to dobře půjde, tak příští rok by mohla být hotova změna územního plánu,“ říká starosta Úpice Petr Hron (nestraník, LES). Podle něj město zatím nemá důvod v projektu nepokračovat, kritické hlasy nepovažuje za většinový názor obyvatel Úpice.

Odpor veřejnosti začal sílit se založením iniciativy Úpicko proti větrným gigantům. Podle Ondřeje Straky do té doby o záměru téměř nikdo nevěděl: „Uskutečnila se pouze jediná debata, která byla velmi manipulativně nazvána Beseda o obnovitelných zdrojích, nevyplývalo tak z toho, že se jedná o záměr pro Úpici. Zúčastnilo se jí tehdy asi osm lidí.“

Starosta Úpice to odmítá: „Záměr řešíme od roku 2023, prošlo to komisemi, několikrát jsme ho projednávali na zastupitelstvu a setkali jsme se také s okolními starosty. Myslím si, že transparentnější to už být nemohlo. Problém je v tom, že lidé, kteří to dnes kritizují, se o to předtím nezajímali.“

Odhadovaná doba životnosti elektráren je 25 let. Město by díky účasti na projektu mimo jiné z pronájmu pozemků mohlo získat až sto milionů korun, každý rok tři až pět milionů. Přesné podmínky spolupráce zatím nebyly schváleny.

Pro rozpočet šestitisícové Úpice by to byla vítaná vzpruha, přísun peněz z provozu větrníků by umožnil navýšit investice. Pro letošek město počítá s rozpočtovými příjmy ve výši 175 milionů korun.

„Budou tam tak jako tak“

ČEZ si pro větrníky v Radči vybral také další pozemky. „Zčásti jsme oslovili i soukromé vlastníky,“ potvrzuje mluvčí energetické firmy.

Oblast se navíc nachází ve zvažované akcelerační zóně. Pokud je stát vyhlásí, bude v nich výstavba větrných a solárních elektráren výrazně rychlejší a administrativně méně náročná. Pro Úpici by to však pravděpodobně znamenalo menší příjem do obecní pokladny.

„Elektrárny tam budou stát tak jako tak. Teď se hraje o to, jestli z toho město něco bude mít, nebo ne,“ přiznává starosta.

Se vznikem akceleračních zón počítá zákon o urychlení užívání obnovitelných zdrojů energie, který loni schválila vláda. Na systém zón jsou navázány peníze z Evropské unie.

Výstavba větrníků rozděluje místní a chalupáře, vyrůst mají u Babiččina údolí

Radeč není jediným místem na hranici Trutnovska a Náchodska, kde by mohly vzniknout větrné elektrárny. Až pět turbín plánuje vybudovat hradecká firma NOHO Energy nedaleko odsud nad Mezilečím u Babiččina údolí. V anketě, kterou obec v roce 2024 uspořádala, většina hlasujících záměr podpořila. Proti jsou však místní chalupáři, založili spolek a zorganizovali petici.

24. května 2025

Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Areál na Semilsku dohasili po 19 hodinách. O příčině vyšetřovatelé zatím nemají jasno

Hasiči dohasili krátce před jedenáctou hodinou požár.

Před jedenáctou hodinou dnes hasiči dohasili požár, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v...

10. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  12:19

Soud poslal do vazby agresora z Kobylis, za brutální útok mu hrozí deset let

Obviněný muž z těžkého ublížení na zdraví jde do vazby

Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže, který minulý týden na Praze 8 brutálně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu život ohrožující poranění mozku. Obvodní soud pro Prahu 8 v pátek...

10. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Třináct lidí se ve výběrovém řízení uchází o funkci ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), uvedlo tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Nevyloučilo, že další přihlášky...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Autobus srazil na přechodu chodkyni. Byla v bezvědomí, ztratila spoustu krve

Nehoda se stala na přechodu v Nebahovské ulici v Prachaticích. (10. dubna 2026)

Vážná nehoda, při níž se střetl autobus se ženou jdoucí po přechodu, zaměstnala v pátek ráno záchranáře v Prachaticích. Mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra upřesnil, že chodkyně utrpěla rozsáhlá...

10. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  11:55

K návrhu obnovy náměstí v Přibyslavi přišly desítky připomínek, často protichůdné

Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují...

Několik desítek připomínek, často protichůdných, sesbírala radnice v Přibyslavi k projektu na revitalizaci tamního Bechyňova náměstí. Architektonická kancelář se je nyní snaží zakomponovat do návrhu....

10. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

