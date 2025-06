Ze střeženého zařízení v Hradci Králové utekl vězeň, policie po něm pátrá

Hledaný muž je 162 centimetrů vysoký a váží 50 kilogramů. Má černé vlasy, tmavě hnědé oči a černé tetování pod okem a na krku. Oblečený by mohl být do vězeňského úboru, tedy šedých kalhot a černé bundy. Na nohou by měl mít tmavé boty s černou podrážkou.

Muž utekl v sobotu kolem 23:00 ze střeženého zařízení v královéhradecké čtvrti Pouchov. V něm jsou ubytovaní vybraní vězni s krátkými tresty. Neumísťují se do něj lidé odsouzení za násilné trestné činy, drogové a sexuální delikty, vyplývá z informací na webu Vězeňské služby ČR.