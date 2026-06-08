Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář

Lékař létá k zásahům s posádkou z Hradce Králové. Úraz se nedávno stal chlapci na kole v blíže nespecifikované lokalitě.
„Když jsme přistáli, čekalo mě něco, na co asi nezapomenu. Kolem zraněného kluka stáli jeho kamarádi. Mohlo jim být tak osm, deset, dvanáct let. Prostě parta kluků, která ještě před chvílí jezdila na kolech a řešila úplně jiné starosti než vrtulník a záchranku. A víte co? Oni neutekli,“ líčil záchranář.
„Jeden volal 155. Ostatní byli u kamaráda. Mluvili na něj. Zaklonili mu hlavu, přikryli ho mikinami. Ukazovali nám, kde přesně leží. A zatímco my jsme se starali o něj, oni se starali o všechno ostatní. O kolo, batoh, jeho věci, o sebe navzájem. Když jsme ho nakládali do vrtulníku, bylo na nich vidět, jak se bojí, ale přesto tam stáli a poslouchali s jediným zájmem – aby byl kamarád v pořádku,“ všímal si Marek Dvořák.
Lékař tvrdí, že přesně to byla možná ta nejdůležitější první pomoc, kterou lze někomu v nouzi dát.
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„Ne zmizet. Neotočit se zády. Neříct si, že to vyřeší někdo jiný, ale držet při sobě. Hrdinové nejsou jen ve filmech. Někdy jsou to obyčejní kluci z východních Čech, kterým je deset let, mají špinavé tenisky, odřená kolena a rozklepaný hlas, když mluví s operátorkou na lince 155. A přesto udělají všechno správně,“ píše na svém Facebooku lékař, že na partu malých kluků byl opravdu pyšný. Za to, jak se zachovali, jim také poděkoval.
Lékař pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v Hradci Králové a částečně i na oddělení urgentního příjmu dospělých Fakultní nemocnice v Motole.