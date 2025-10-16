Končí uzavírka v centru Hronova, asfalt vyzkoušejí závodníci při běhu

  16:58
V Hronově na Náchodsku skončí v noci z pátku na sobotu 18. října uzavírka, která provázela opravu krajské silnice a mostu přes Metuji. Firma rekonstruovala vozovku od dubna. Hotovo mělo být už začátkem října, ale stavbaři kvůli vícepracím termín zhruba o dva týdny prodloužili.

Pohled z hronovského náměstí do Masarykovy ulice (2023) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Radnice upozornila, že od soboty se provoz autobusů vrací na zastávky Hronov, autobusové stanoviště, a Hronov, Wikov, tak, jak byli lidé zvyklí.

Dokončený zatím nebude chodník podél České pošty v ulici T. G. Masaryka, dojde na něj až v listopadu. Zdejší starosta a královéhradecký hejtman Petr Koleta (ANO) to vysvětlil v místním zpravodaji tím, že zhotovitel nemá dostatek žulových kostek, protože rozpočtář chybně spočítal čtvereční metry chodníku.

Stavbaři dokonce požadovali prodloužit termín dokončení až k 30. říjnu, ale nakonec ho zkrátili s ohledem na sobotní běžecký závod Hronov – Náchod. Asfaltové vrstvy už v ulicích jsou, zbývá dokončit chodníky a okolí mostu.

Oprava se týkala třistametrového úseku silnice II/303 v ulicích Hostovského a T. G. Masaryka, kde bylo mnoho nerovností a konstrukčních poruch. Stavbaři zdemolovali dožilý most a vybudovali nový.

Kvůli uzavírce a objížďkám se tvořily velké kolony, byly i stížnosti na hlučný provizorní most.

