Uzavírka obou nájezdových ramp z Gočárova okruhu i z ulice Náhon trvala od 13. července a dopravu ve městě velmi poznamenala.
Kdo na Sokolské ulici minul odbočku do Malšovic přes Brněnskou ulici a ze zvyku pokračoval až do ulice Náhon, musel složitě hledat cestu zpět, což zabralo nejméně deset minut.
Na Gočárův okruh se v úterý vrátily pásové frézy, které tempem pomalé chůze bagrovaly asfalt v rychlých pruzích. Frézy velmi rychle plnily tunami odtěženého granulátu jedno nákladní auto za druhým, vše za hlasitého troubení.
Na další části spravovaného úseku brigádníci upravovali krajnice u nových svodidel a u kruhového objezdu na Brněnské přibyla značka upozorňující na uzavřený sjezd z okruhu na Malšovice.
První den nové etapy oprav a právě uzavřená odbočka přinesly drobné zmatky, které však vyvážily nejen čerstvě otevřené nájezdové rampy na nadjezd, ale i sjezd směrem k tenisovým kurtům LTC. Ještě v pondělí se tu narychlo stříkaly přechody pro chodce i jízdní pruhy.
Nový asfalt některé řidiče zmátl natolik, že se pokusili s předstihem jednoho dne sjet z okruhu, ale pak museli couvat před lajnovačkou.
Na okruhu bude hotovo 5. října
„Další uzavírka pruhu na okruhu mě dnes nezaskočila, ale ostatní řidiče evidentně ano. První den tu byly malé zmatky v řazení do jednotlivých pruhů na kruháči u vysokoškolských kolejí, ale to se asi dalo čekat. Oceňuji ale, že zvýšený provoz v září pomůže zredukovat otevřený nadjezd,“ řekl řidič trolejbusu, který se představil jako Honza.
Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyjdou práce celkově na 40,5 milionu korun.
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„Práce jsme zahájili v polovině července a s dokončením předběžně počítáme v první polovině října. Důvodem oprav bylo vysoké opotřebení vozovky, spousta prasklin, hrbolů včetně vyjetých kolejí. Denně tudy projede na 30 tisíc vozidel,“ řekla regionální mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
„Nyní máme za sebou první dvě fáze, dokončili jsme takzvané pomalé jízdní pruhy včetně nájezdových ramp na Malšovický nadjezd, aby se začátkem školního roku mohla být doprava plynulejší a bez výraznějšího omezení. Zahajujeme současně poslední etapu, tedy práce na rychlých jízdních pruzích,“ uvedla mluvčí.
„Podle harmonogramu by měl být termín dokončení 5. října, ale čeká se na to, v jakém stavu bude podklad, respektive betonové desky,“ doplnil stavbyvedoucí Martin Beránek. Řekl, že práce pokračují denně od 6 do 17 hodin a podle technologie se na stavbě pohybuje až 30 lidí.
Dopravu mezi centrem města a silničním okruhem až do poloviny listopadu komplikuje také oprava Malšovického mostu přes Orlici. Kyvadlový provoz řídí semafory, oprava mostu u roku 1935 má stát 7,7 milionu korun. Náročná údržba zahrnuje opravy betonových konstrukcí mostu, ale i obnovu chodníků a zábradlí.