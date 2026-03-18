Nový územní plán umožní Hradci zlepšit dopravu i přestavět staré továrny

Tomáš Hejtmánek
  10:32aktualizováno  10:32
Do značné míry zamrzlý rozvoj Hradce Králové dostal po 26 letech podstatný impuls. V pátek 13. března totiž vstoupil v platnost zdejší nový územní plán. Může to podnítit vznik nových čtvrtí.
Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního střediska Hvězda v Hradci Králové | foto: Studie Atelier Saem

V hradeckém Adalbertinu se uskutečnilo veřejné projednání nového územního...
Čekání na územní plán se dost protáhlo. Předchozí dokument se rodil na konci 90. let a tehdejší zastupitelé ho schválili v roce 2000 s předpokladem, že do deseti let město pořídí nový. Přípravy nynějšího plánu trvaly šestnáct let.

Nové čtvrti mohou vyrůst nejen na zelených loukách, ale také na místech dnes už dožívajících průmyslových areálů.

„Obě tyto možnosti jdou spolu ruku v ruce. Některé plochy můžeme přestavět, aby sloužily daleko lépe. Každý územní plán však má nějakou životnost a vzhledem k tomu, že ten současný vznikal už od roku 2010, některé jeho principy se už nyní přežily. Očekávám proto, že velmi brzy budou následovat jeho změny,“ soudí hradecký architekt František Křelina.

Zlepší se doprava

Zatímco radnice vidí zásadní přínos nového územního plánu v rozvojových plochách pro bydlení, jeho autoři vyzdvihují především plánované dopravní stavby, které by měly výrazně ulehčit centru města i městskému okruhu.

„Dopravní stavby jsou podle mě vůbec nejvýznamnější. Minulý územní plán vedl Severní tangentu ve zcela nereálné trase. Zásadní bude také jižní spojka a jižní propojení,“ upozorňuje spoluautor územního plánu Tomáš Vymetálek na nové komunikace, které prakticky vytvoří třetí městský okruh.

„Zcela zásadně odlehčí lidem ve městě. Chtěli jsme také navázat na kompoziční prvky, které v Hradci nastavil Josef Gočár, a to jsou městské radiály. Počítáme s Novou Pražskou a Novou Kuklenskou radiálou, které jsou pokračováním Gočárova dopravního systému,“ pokračuje.

Místo průmyslu byty

Nový územní plán by měl po letech uvolnit bytovou výstavbu. Přidává totiž celou řadu nových rozvojových lokalit. Stavět se může nejen v okrajových částech, jako třeba ve Slatině, kde nově vznikne seniorský dům, ale také v lokalitách, kde se dosud počítalo s průmyslem.

„Například v severní zóně měly stát plechové haly, ale to se naštěstí nestalo. Pro Hradec bude mít lokalita velký smysl. Je blízko centra, má velikost zhruba Labské kotliny I a z velké většiny jde o městské pozemky. Můžeme ji tak koncepčně pojmout a udělat tam kvalitní urbanismus, ne jako u developerských objektů, které se staví tam, kde mají pozemek. Hradec tak může navázat na kvalitní tradici z dob první republiky,“ vyjadřuje se k místu za Piletickým potokem náměstek primátorky pro územní plánování Adam Záruba (za Změnu a Zelené).

Avšak než tam město začne stavět, může trvat roky. Nejprve musí kvůli protipovodňové ochraně revitalizovat potok. Daleko dříve se tak může začít pracovat na místě bývalé koželužny v Kuklenách, kde už je demolice hotová. Své projekty tam mají naplánovány město i soukromí investoři.

„Významné jsou také brownfieldy kolem Montasu, v areálu ZVU v Kuklenách nebo na Slezském Předměstí. To jsou plochy, které už 20 let neslouží pro výrobu a čekaly na nový územní plán, aby se mohlo začít s novým využitím,“ vypočítává další místa Vymetálek.

Problematická bude zřejmě naopak výstavba v lokalitě Temešvár mezi Farářstvím a Kuklenami. Stavět tam umožňoval už dřívější územní plán, avšak na stavebníky tam čeká řada podmiňujících investic. Lokalitu má navíc na centrum napojit až Nová Pražská radiála.

Plachtu už domy neohrozí

Pomyslnou tečku za záchranou přírodní lokality udělal územní plán Na Plachtě. Nově už tam nemohou vyrůst bytové domy, s nimiž se dříve počítalo. Nepravděpodobná je i stavba nové silnice od Lidlu, kterou radnice zvažovala ještě v minulém volebním období.

„Za určitých okolností by tam vzniknout mohla, ale nevěřím, že by ji někdo povolil. Ani dosud tam žádné stavby povolovány nebyly. Podobně se dostalo ochrany březhradským písčinám, kde se před 15 lety měl stavět sklad oceli. To je cenný biotop, který je dnes nezastavitelnou plochou, byť tam ještě není dokončeno vyhlášení přírodní památky. Stavět se už nemůže ani na Zámečku na Novém Hradci Králové,“ sděluje Záruba.

Přichází polycentrický rozvoj

Na moderní zásady urbanismu navazuje územní plán takzvaným polycentrickým rozvojem. Jednotlivé části města si mají vytvořit vlastní identitu.

Jinak má vypadat prostorové uspořádání v Třebši, jinak na Pláckách nebo v centru města.

„Regulace bere ohled na strukturu tamní zástavby. Umožní zahušťovat sídliště a na některých místech mohou na konci pohledových os vzniknout výškové dominanty – takzvaně dům s věží nebo dům s hodinami. V Hradci je na konci každé radiály nějaký průhled – kostel, věž a podobně. Na to jsme chtěli navázat. Důležité je, že prostorová regulace je stanovena nezávisle na funkci. To je v Česku poměrně unikátní,“ říká Tomáš Vymetálek.

