V čele Trutnova dál Rosa (ODS), místostarosty Hendrych (VPM) a Eichler (Adresa)

Starostou třicetitisícového Trutnova se na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva znovu stal Michal Rosa z ODS, která ve volbách zvítězila. Rosa v čele města stojí od prosince 2021. Pro jeho zvolení starostou se v tajné volbě vyslovilo 29 ze 32 přítomných zastupitelů. Ve funkcích místostarostů budou pokračovat Tomáš Hendrych z Volby pro město a Tomáš Eichler (nestr.) z uskupení Adresa Trutnov, rozhodli zastupitelé.
Na koalici se ODS dohodla s novým uskupením Adresa Trutnov a Volbou pro město. Trojkoalice má ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu 24 hlasů. Personálně je na půdorysu koalice z let 2022 až 2026, která byla složená z ODS, Volby pro město, Pirátů a Sdružení pro Trutnov a měla 19 hlasů.
Lídr Adresy Trutnov Eichler v roce 2022 vedl kandidátku Pirátů, kteří letos v Trutnově nekandidovali. Za Adresu Trutnov kandidovali také lidé, kteří před čtyřmi lety kandidovali za Sdružení pro Trutnov s podporou Starostů. ODS měla letos podporu od KDU-ČSL a TOP 09. Před čtyřmi roky lidovci a TOP 09 kandidovali společně a do zastupitelstva se nedostali.
V jedenáctičlenné radě města má kandidátka ODS, která byla nazvaná Máme rádi Trutnov, sedm míst. Kromě starosty Rosy se členy rady stali Pavel Káňa (ODS), Jana Křemenská (za ODS), Radek Horák (za ODS), Sabina Čapek Tláskalová (ODS), Miroslav Krčmář (ODS) a Filip Bělík (TOP 09). Adresa Trutnov má v radě kromě místostarosty Eichlera také Petra Horčičku (STAN) a Volba pro město kromě Hendrycha Kateřinu Hindrákovou (za VPM).
Staronové vedení města bude podle starosty především řešit propojení největšího trutnovského sídliště Zelená louka se zónou Krkonošská a přestavbu bývalého nákupního domu Jiskra na Zelené louce na víceúčelový objekt občanské vybavenosti. Vedení radnice také bude podporovat přípravu stavby západního obchvatu města a pokračovat v projektu proměny oblasti Nový Křižík nedaleko historického centra Trutnova.
V čele města Rosa stojí od prosince 2021, kdy vystřídal starostu Ivana Adamce (ODS), který město vedl od roku 1998. Adamec, který je od roku 2013 poslancem, kandidoval letos za Máme rádi Trutnov na devátém místě a opět se stal členem zastupitelstva.
ODS ve volbách získala 14 mandátů, Adresa Trutnov a Volba pro město mají po pěti mandátech. V opozici jsou hnutí ANO se sedmi mandáty a s dvěma mandáty sdružení Patrioti Trutnov, které tvoří SPD, PRO, Svobodní a nezávislí kandidáti. Do zastupitelstva se dostaly všechny kandidující subjekty.