V České Skalici otevřeli devatenáctikilometrovou cyklostezku kolem nádrže Rozkoš

Autor: ČTK
  12:16aktualizováno  12:16
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| foto: ČTK

Cykloturistům dnes začal sloužit devatenáctikilometrový okruh kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Dílo za 133 milionů korun vybudoval Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka po etapách od roku 2020. První práce na přípravě stezky začaly před 15 lety. Okruh, který propojuje obce v okolí nádrže, by měl přinést nové možnosti rekreace a přilákat do regionu další turisty. ČTK to při oficiálním otevření stezky řekla starostka České Skalice a předsedkyně svazku Zuzana Jungwirthová (Pro město).

Cyklistům okruh podle ní nabídne nové pohledy na vodní plochu z dosud nepřístupných míst. Místní budou moci stezku využívat k cestám do práce. "Kladská stezka je příkladem toho, že koordinovaná spolupráce měst a obcí může přinést konkrétní výsledek, který má výrazný přesah za hranice jejich regionu," uvedla Jungwirthová.

Stavba představuje jednu z největších investic do cyklistické infrastruktury v regionu za poslední roky. Většinu nákladů ve výši 75 milionů korun pokryla dotace z fondů EU. Královéhradecký kraj cyklookruh podpořil více než 50 miliony korun, zbývající peníze daly obce.

Zhruba dvě třetiny stezky tvoří nové komunikace z asfaltu a betonu, zbytek vznikl úpravou stávajících cest kolem nádrže, která má rozlohu 900 hektarů. Trasa kolem Rozkoše, které se říká Východočeské moře, je vhodná i pro bruslaře. Po trase jsou odpočinková a servisní místa, altány, občerstvení či nabíječky pro elektrokola.

Tvůrci okruhu museli překonat řadu úskalí. "Například byly zohledněny požadavky ochranářů, proto je část cyklostezky provedena z betonu, který je chladnější než asfalt a pro ještěrky a obojživelníky je vhodnější. Trasu nebylo možné vést ideálně ve všech úsecích, mimo jiné kvůli složitým majetkoprávním vztahům," uvedla Jungwirthová.

Nádrž Rozkoš vznikla v plochém údolí potoka Rozkoš v letech 1965 až 1972. Před velkou vodou chrání Českou Skalici a další sídla na Úpě a na Labi a je i důležitou zásobárnou vody v době sucha. U nádrže je kemp a hotel.

Svazek Kladská stezka nyní pracuje na napojení cyklookruhu Rozkoš na Labskou stezku, kdy zbývá postavit úsek mezi Rychnovkem a Rozkoší. Chystá také stavbu cyklostezky do Náchoda. "Projekt směrem na Náchod je hotový. Příští rok bychom mohli vypsat soutěž na stavební firmu," uvedla starostka. Předpokládané náklady na tyto další etapy svazek odhaduje na 50 milionů korun.

Kladskou stezku s cílem vybudovat stezku z Jaroměře přes Rozkoš do Náchoda založila na přelomu let 2015 a 2016 města Česká Skalice, Jaroměř a Náchod. Postupně se připojily také obce Provodov-Šonov, Velká Jesenice, Rychnovek, Nahořany a partnerem projektu se stala obec Vysokov.

Nejoblíbenější cyklotrasou v Královéhradeckém kraji je v roce 2013 otevřená 26 kilometrů dlouhá cyklostezka Labské stezky spojující Hradec Králové, Jaroměř a Kuks na Trutnovsku. Velmi využívaná je také stezka z Hradce Králové na Vysokou nad Labem, která by měla v budoucnu pokračovat až do Pardubic. Oblíbené jsou i trasy podél Orlice.

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