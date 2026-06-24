V domovech pro seniory v Královéhradeckém kraji přibývá opatření proti vedrům

Domovy pro seniory Královéhradeckého kraje přijímají v souvislosti s pokračujícími vedry opatření, například více dbají na pitný režim klientů. Kvůli vysokým teplotám domovy také upravují režim pohybu klientů venku, vyplynulo z informací hejtmanství. V Česku platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a požáry. Vlna veder má zesilovat, vyvrcholí zřejmě o víkendu, kdy teploty mohou dosahovat 40 stupňů Celsia.
Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmanna jsou krajská zařízení sociálních služeb na období vysokých teplot připravená.
"Přijímají preventivní opatření, která mají chránit zdraví klientů. V domovech pro seniory jsou volně k dispozici nápojové stroje s chlazenými nápoji, klientům se pravidelně nabízí voda a další vhodné nápoje. Součástí režimu jsou také lehčí osvěžující potraviny, například melouny nebo nanuky," sdělil Lechmann.
Pracovníci zařízení průběžně dohlížejí, aby klienti dostatečně pili, a v případě potřeby jim pitný režim aktivně připomínají. "Důležitá jsou také režimová opatření v budovách. Větrání probíhá zejména v ranních nebo večerních hodinách, kdy jsou venkovní teploty nižší. Přes den se zařízení snaží udržet vnitřní prostory co nejvíce chráněné před přehříváním," řekl ČTK Lechmann.
Například v krajském Domově U Biřičky v Hradci Králové, největším domově pro seniory v kraji, mohou klienti využívat také venkovní prostory v areálu, kde je možné pobývat ve stínu pod stromy nebo na terase. "Pobyt venku je samozřejmě přizpůsobován aktuálním teplotám a zdravotnímu stavu klientů," dodal Lechmann.
V Královéhradeckém kraji má být dnes jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách do 23 stupňů.