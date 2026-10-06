V H. Králové budou lidé ve dvou okrscích volit jinde než při posledních volbách

V Hradci Králové budou lidé v komunálních a senátních volbách v pátek a v sobotu ve dvou okrscích volit jinde než při posledních volbách loni v říjnu. V okrsku číslo sedm se volební místnost vrátí do městské knihovny ve Wonkově ulici. Voliči z okrsku číslo 30 půjdou své hlasy vhodit do uren v hasičské zbrojnici v Říčařově ulici ve čtvrti Plotiště nad Labem. ČTK to dnes řekla mluvčí města Kateřina Rohlíčková. Ve městě je celkem 85 volebních okrsků, volit může přes 70.500 Hradečanů.
Voliči v okrsku číslo sedm v minulosti volili v objektu firmy SVUS Pharma na Smetanově nábřeží, od sněmovních voleb v roce 2021 odevzdávali hlasy v městské knihovně. Při loňských sněmovních volbách se však v knihovně konala dlouho plánované akce a radnice volební místnost přesunula do mateřské školy ve Škroupově ulici. "Nyní se volební místnost opět vrací do knihovny," uvedla mluvčí.
U okrsku číslo 30 se dosud volilo v mateřské škole. Do hasičské zbrojnice radnice volební místnost přesunula mimo jiné proto, že mateřské školy nejsou z pohledu provozu, vybavení a hygienických standardů pro pořádání voleb moc vhodné.
Lidé, kteří jsou k trvalému pobytu hlášeni na úřední adrese magistrátu na třídě Československé armády 408, budou opět moci volit ve volebním okrsku číslo deset ve střední zdravotnické škole v Komenského ulici.
V Hradci Králové do komunálních voleb kandiduje deset subjektů, v roce 2022 jich bylo 15. Na 37 míst v zastupitelstvu kandiduje 369 lidí, ve volbách v roce 2022 bylo kandidátů 555.