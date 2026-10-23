V H.Králové ocenili mladé autory v literární soutěži Svoboda není samozřejmost

Ocenění v literární soutěži Svoboda není samozřejmost dnes v centrální budově Knihovny města Hradec Králové ve Wonkově ulici získaly dvaadvacetiletá Natálie Sováková, jedenáctiletá Valérie Janatová a šestnáctiletá Adéla Vlachová. Soutěž je určená mladým autorům narozeným po roce 2000, sdělili dnes ČTK zástupci knihovny. Cílem bylo podpořit čtenářství, kreativní psaní a hlubší zamyšlení nad tématem svobody. Inspirací se stala kniha Útěk do života od Jana Pičmana staršího.
"Soutěžící měli za úkol vlastnoručně napsat krátké hodnocení přečtené knihy, vybrat citaci, která je oslovila, a vysvětlit její význam. Soutěž nabídla i zajímavou motivaci v podobě finančních odměn," uvedla Petra Landsmannová z hradecké městské knihovny.
Za první místo získala Sováková zlatou pamětní medaili a 20.000 korun, druhá Janatová stříbrnou medaili a 10.000 korun a bronz Vlachová a 5000 korun. "Práce Natálie Sovákové zaujala nejen originálním výtvarným zpracováním, ale především hloubkou myšlenek," uvedla Landsmannová.
Jedenáctiletá Janatová byla nejmladší ze třinácti soutěžících letošního ročníku. Její práce i přes nízký věk podle poroty propojila četbu historického příběhu s vlastním životem a osudem její babičky. "Porotu zaujala osobním a citlivým pohledem na příběh knihy, ale také originálním zpracováním otázek, které přirozeně začlenila do svého vyprávění o knize samotné," uvedla Landsmannová.
Pětičlenná porota posuzovala osobní reflexi knihy, práci s citací a její vztah k současnosti, jazykovou a stylistickou úroveň, samostatnost a myšlenkovou vyzrálost i dodržení zadání.
Pořadatelé letošního prvního ročníku soutěže jsou Knihovna města Hradce Králové zřizovaná městem a Jan Pičman starší s rodinou, který věnoval peněžní ceny. Autor knihy Útěk do života vypráví podle anotace příběh muže, který zakusil hrůzy i naděje 20. století. Od dětských vzpomínek na válku přes pouto k rodnému městu až po pronásledování komunistickým režimem.