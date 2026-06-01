V H.Králové pět subjektů spojilo síly pro komunální a senátní volby

Memorandum o spolupráci v nadcházejících senátních a komunálních volbách v Hradci Králové dnes podepsali zástupci hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického (3PK), subjektu Hradečtí patrioti, Volba pro město a Rozvíjíme Hradec, jehož předsedou je senátor za Královéhradecko Jan Holásek. Holásek chce mandát senátora za hradecký obvod 45 obhájit. Mezi prioritami zmínili dostupné bydlení, rozvoj města, ale i prozápadní směřování země či bezpečnost. Zmíněné subjekty vystupují pro komunální volby v Hradci Králové pod značkou Náš Hradec.
"Platformu těchto pěti uskupení jsme vytvořili jak pro komunální volby, tak pro senátní. Pokud hovoříme o komunálních volbách, tak uděláme maximum pro to, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku a podíleli se na vedení města. Co se týká Senátu, tak bych velmi rád senátní mandát obhájil," řekl novinářům Holásek.
Holásek, který je v senátorském klubu SEN 21 a Piráti, dnes novinářům řekl, že v případě, že senátní mandát obhájí a bude možné ustanovit senátorský klub Naše Česko, tak se stane jeho členem.
Uskupení Náš Hradec do komunálních voleb Holásek povede, na druhém místě bude Martina Hepnerová, na třetím František Řehounek, dále Anna Kudláčková a z pátého místa bude kandidovat Vítězslav Perun.
Hnutí Naše Česko ve spolupráci s dalšími subjekty chystá podle Kuby pro nadcházející komunální volby desítky kandidátek, zejména v Jihočeském, Pardubickém, Královéhradeckém nebo Karlovarském kraji.
V obvodu Hradec Králové se senátorský mandát pokusí získat exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS). Za hnutí ANO by měla v Hradci kandidovat náměstkyně hejtmana Jana Hůlková.
Všichni současní senátoři v obvodech Hradec Králové, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou budou své posty v říjnových volbách obhajovat. Kromě Holáska na Královéhradecku to budou v kraji na Trutnovsku Jan Sobotka (za STAN) a na Rychnovsku Jan Grulich (TOP 09).