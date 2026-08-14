V H.Králové přibude dalších 16 kamenů zmizelých, připomenou židovské obyvatele

Ve stotisícovém Hradci Králové v pondělí přibude dalších 16 kamenů zmizelých, takzvaných Stolpersteine. Připomenou obyvatele města, jejichž osudy ovlivnil holokaust. Kameny budou postupně umístěny na sedmi adresách. Pokládka bude zahájena v 09:00 u bývalé židovské synagogy na Pospíšilově třídě v centru města, informovali na webu zástupci Muzea východních v Hradci Králové. Muzeum na akci spolupracuje s hradeckým magistrátem a Státním oblastním archivem Hradec Králové.
"Kameny zmizelých připomenou životní příběhy dalších 16 osob, které se staly oběťmi nacistických represí za druhé světové války," sdělila mluvčí muzea Lucie Peterková. Jednotlivá zastavení muzeum uvedlo na mapě.
V Hradci Králové tak bude dohromady 36 malých mosazných pomníčků, které vrací jména lidem perzekvovaným nacistickým režimem. "Letošní pokládka bude třetí. Tedy poprvé se v Hradci Králové pokládalo v roce 2024," řekla ČTK Peterková.
Například na Pospíšilově třídě před čp. 395 kameny připomenou Oskara Eisnera, Hermínu Eisnerovou, rozenou Mandelíkovou a Kamilu Mandelíkovou, všichni zahynuli v roce 1943.
Kameny, o které se má "zakopnout", takzvané Stolpersteine, mají přimět kolemjdoucí zastavit se a vzpomenout si na oběti nacistického režimu. Přibývají na mnoha místech v ČR. Kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem umisťované do chodníku před domy, kde žily oběti nacistické totality. Tradici pokládání kamenů zmizelých před domy, ve kterých žily oběti holokaustu, založil v roce 1992 německý umělec Gunter Demnig.