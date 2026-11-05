V Hořicích na Jičínsku je dál starostou architekt Martin Pour (Hořičtí patrioti)

Autor: ČTK
  13:47aktualizováno  13:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Starostou Hořic na Jičínsku bude dál architekt Martin Pour z uskupení Hořičtí patrioti, které volby vyhrálo. Na ustavujícím zasedání jej ve středu zvolili zastupitelé. Pour v čele radnice stojí od podzimu 2022. Novými místostarosty zastupitelé zvolili lídra uskupení Naše Hořice a bývalého starostu Ivana Doležala a Michaelu Bělinovou (Hořičtí patrioti), uvedla dnes radnice.

Koalici v devítitisícových Hořících utvořili Hořičtí Patrioti s uskupením Naše Hořice. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu mají 13 mandátů. V opozici je dosud vládní uskupení Šance se čtyřmi mandáty a dále Hořičáci s podporou ODS se dvěma mandáty a po jednom zastupiteli mající Realisté pro Hořice a Volba pro Hořice.

Hořičtí patrioti v říjnových volbách posílili na osm mandátů ze sedmi. Naše Hořice s pěti mandáty jsou novým uskupením. Jeho lídr Doležal byl za ODS starostou Hořic v letech 2006 až 2014, následně byl do roku 2018 místostarostou. Minulých osm let byl Doležal s ODS v opozici, letos se jako nestraník postavil do čela Našich Hořic.

Vedení města v nadcházejícím volebním období bude mimo jiné připravovat stavby víceúčelové sportovní haly, která by měla vyrůst mezi sídlištěm Pod Lipou a areálem krytého bazénu. V srpnu město zadalo zpracování projektové dokumentace za 7,6 milionu korun. Dokumentace by měly být hotová v roce 2028. Nová hala má nahradit již nevyhovující sportovní halu postavenou v 80. letech minulého století.

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