Památkově chráněný novogotický zámek na východním okraji obce Skřivany na Královéhradecku získají od kraje za 20,5 milionu korun Marcel a Dušan Rykrovi. Dnes o tom rozhodli krajští zastupitelé. Budoucí majitelé slibují částečné zpřístupnění památky veřejnosti. Kraj se snažil zámek, pro který nemá využití, prodat několik let. V posledním kole prodeje o něj měly zájem dva subjekty, neúspěšným zájemcem byl podnikatel Pavel Plicka.
Podle zástupců hejtmanství Rykrovi plánují zámek opravit, vybavit dobovým nábytkem, částečně jej zpřístupnit veřejnosti a otevřít v areálu kavárnu. Jednou z jejich podnikatelských činností je restaurování nábytku a nebytové prostory zámku plánují využít jako dílny. Obci a místním slibuje budoucí vlastník znovuotevření pro veřejné akce a další společenská setkání, uvedl kraj.
Kraj nabídl nevyužívaný areál nejdříve svým příspěvkovým organizacím, žádná z nich ale o něj zájem neprojevila. Podle kraje by si obnova a udržení areálu v odpovídajícím stavu vyžádaly desítky milionů korun.
První trojici dobrovolných dražeb kraj uspořádal v roce 2023 s vyvolávací cenou 38,2 milionu korun, pak 34 milionů korun a nakonec 29 milionů korun, přičemž žádného zájemce se nepodařilo najít. Kraj poté inzeroval zámek na stránkách zaměřených na prodej realit. Pouze čtyři zájemci nabídli konkrétní cenu, nejvyššími byly dvě nabídky 20,5 milionu korun.
Podle znaleckého posudku z roku 2023 činila hodnota areálu 38,2 milionu korun. Letos posudek cenu odhadl na 31 milionů korun.
Zámek ve Skřivanech vznikl jako tvrz a od 16. století byl postupně přestavován až do současné podoby zámecké budovy. V roce 1945 byla jeho část přestavěna na byty a později začal sloužit jako Ústav sociální péče. Provoz ústavu skončil v roce 2017. V objektu pak byli přechodně ubytovaní váleční uprchlíci z Ukrajiny, v poslední době je prázdný.