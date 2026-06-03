V Hořicích na silnici motocyklového závodu začali na dvou místech měřit rychlost

V Hořicích na Jičínsku dnes začalo na dvou místech měření rychlosti aut a motocyklů pod hrozbou pokuty pro řidiče. Radary jsou na silnici, po níž vede trať známého motocyklového závodu 300 zatáček Gustava Havla. Mimo závody je běžnou silnicí a řada motorkářů na ní zkouší nelegálně závodit. Cílem měření rychlosti je podle hořické radnice zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě.
První radar měří okamžitou rychlost na silnici II/300 v klesání v Maixnerově ulici na příjezdu do Hořic od Dvora Králové nad Labem. Druhé měření je úsekové a je v ulici Československé armády na silnici II/501 z centra města směrem na Lázně Bělohrad. Úsek je dlouhý 1,1 kilometru. "Od půlnoci na dnešek jsou radary represivní," uvedl pro ČTK starosta Martin Pour (Hořičtí patrioti).
Radary umějí změřit rychlost motocyklů i v případě, že by jejich řidiči využívali celou šířku silnice. Informativní dopravní značky upozorňující řidiče na měřený úsek před radary nejsou.
Radary město instalovalo v dubnu a spuštění ostrého provozu s ukládáním pokut za překročení rychlosti původně plánovalo od poloviny května. "Z technických důvodů však bylo nutné dořešit propojení jednotlivých softwarových systémů, a proto se termín spuštění posunul na dnešek," uvedla radnice.
Zavedení radarů radnice chystala od roku 2023. Tehdy při zkušebním měření radary zaznamenaly v průměru na 250 přestupků denně. Letos instalované radary si město pronajalo od brněnské firmy Camea Technology na tři roky za 2,72 milionu korun bez DPH. "V tomto období bude průběžně vyhodnocováno naplňování hlavního cíle projektu, kterým je především zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v uvedených úsecích," uvedla radnice.
Radarová měření v minulých letech v Královéhradeckém kraji zavedla řada měst. Předloni například začalo úsekové měření rychlosti na čtyřech místech na silnici I/16 z Trutnova k hraničnímu přechodu s Polskem v Královci. Rychlost se měří i v Hertvíkovicích a ve Starém Rokytníku. Radnice v Hradci Králové hodlá další dva radary do konce roku spustit na Pražské třídě u Denisova náměstí a ve Lhotecké ulici u Základní školy Malšova Lhota.