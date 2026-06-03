V Hradci Králové 4. června začne Landscape festival, promění veřejný prostor

V Hradci Králové začne ve čtvrtek 4. června mezinárodní festival krajinářské architektury a umění ve veřejném prostoru Landscape. Do září promění některé ulice, parky, dlouhodobě opomíjená místa i kulturní instituce do živé platformy pro debatu o veřejném prostoru. ČTK o tom informovali pořadatelé. Landscape festival se koná více než deset let každoročně v jiném českém městě.
"Velice mě těší, že v letošním roce přivítáme Landscape festival právě v Hradci Králové. Věřím, že tato prestižní akce oživí město a řadu jeho doposud opomíjených zákoutí, která tak ukážou svůj potenciál nejširší veřejnosti," uvedl náměstek pro životní prostředí, územní plánování, urbanismus, architekturu a památkovou péči Adam Záruba (nestr.).
Podle pořadatelů také stotisícový Hradec Králové, který byl od přelomu 19. a 20. století díky vizionářskému přístupu tehdejšího vedení města k architektuře a urbanismu označován jako salon republiky, má před sebou mnoho výzev, například v podobě zanedbaných periferií či nevyužitých brownfieldů. "Letos byl městem a odborem hlavní architektky festival pozván do Hradce Králové. Málokdo dnes tuší, proč skutečně bylo město v období svého rozmachu označováno za salon republiky," uvedli pořadatelé.
Letošní ročník festivalu bude odkazovat na hradeckého starostu Františka Ulricha, který stál v čele radnice v letech 1895 až 1929. Díky němu dostalo město po zboření pevnosti moderní vzhled a zažilo zásadní rozvoj. Získalo například železniční a silniční spojení a regulaci Labe a Orlice. Ulrich pozval významné architekty Jana Kotěru a Josefa Gočára, Hradci Králové se právě v té době začalo říkat salon republiky.
"Jednotlivé intervence budou přímo i nepřímo na tento odkaz reagovat. Lokality jsou vybírány tak, aby odrážely aktuální otázky a výzvy Hradce Králové a měly potenciál pro trvalou proměnu," uvedli pořadatelé.
Čtyřměsíční program festivalu zahrnuje desítky instalací ve veřejném prostoru, výstavy, debaty, konference, happeningy a komentované vycházky. Například v centru města na Ulrichově náměstí vznikla dřevěná konstrukce připomínající zahradní altán, který dobrovolníci zaplnili květinami. Festival se rozkročí i do kraje, bude i v Červeném Kostelci a v obci Vlkov na Náchodsku.
"Hradec Králové je pro nás fascinující město. Získalo přezdívku salon republiky ne náhodou. Jan Kotěra, Josef Gočár, starosta František Ulrich, ti všichni věděli, že město je třeba plánovat s přesahem. Dnes nás zajímá, jestli tato schopnost dlouhodobé vize přetrvala, nebo jestli ji musíme znovu probudit. A přesně k tomu může festival přispět," dodal zakladatel a ředitel Landscape festivalu Dan Merta.