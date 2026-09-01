V Hradci Králové bude od středy pětidenní setkání více než 50 balonů

V Hradci Králové začne ve středu pětidenní setkání více než 50 horkovzdušných balonů vzduchoplavců z Česka, Slovenska, Polska, Nizozemska a Švédska. Vrcholem akce nazvané Balonové nebe bude páteční hromadný start 51 balonů a noční hořáková show, uvedli organizátoři. Akce je součástí městských Královských slavností, které začaly 28. srpna.
Balonové nebe naváže na loňskou fiestu, která byla součástí celoročního programu oslav 800 let města. Vzduchoplavci při ní loni 3. září vytvořili současným startem 81 horkovzdušných balonů český rekord.
Letos balony poprvé vzlétnou ve středu v 17:00 z louky v ulici Akademika Bedrny za obchodním centrem Kaufland. Ve čtvrtek se balonáři přesunou do Jaroměře na Náchodsku, kde odstartují v 17:30 z letiště v Josefově. Letem zároveň připomenou letošní výročí 900 let od první písemné zmínky o Jaroměři, uvedla za pořadatele Lucie Peterková.
Ranní lety z Hradce Králové od 06:30 ve čtvrtek, v pátek a v sobotu budou soutěžní. Posádka si bude sama volit místo startu, tak aby co nejpřesněji přeletěla nad Bílou věží, která je dominantou Hradce Králové. Místa startů si budou posádky volit podle aktuálního směru větru.
Páteční hlavní program od 16:00 na louce v ulici Akademika Bedrny nabídne vystoupení kapel, hromadný start balonů a od 21:30 hudbou doprovázenou hořákovou show Balonové žárovky. Organizátoři upozornili, že parkování aut na louce ani v jejím okolí nebude možné. Návštěvníkům doporučili použít MHD.
Poslední let je na programu v sobotu v 17:30 z louky v ulici Akademika Bedrny, nedělní ráno mají balonáři vyhrazené pro případný náhradní let.
Balonové nebe by mělo v Hradci Králové pokračovat i v dalších letech, nejméně do roku 2030. Stane se tak na základě memoranda města s balonáři ze společnosti Fly marketing, které na konci srpna schválili hradečtí zastupitelé. Balonová fiesta bude mít od města i finanční podporu, letos dotace činí 800.000 korun.