V Hradci Králové dnes pokračuje Rock for People, zazpívá Američanka Halsey

V hradeckém Parku 360 pokračuje 31. ročník festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou předposledního dne akce, která začala ve středu, bude americká zpěvačka Halsey, vlastním jménem Ashley Frangipaneová. Všestranná hudebnice překračuje žánrová pravidla. Za deset let stihla získat řadu ocenění včetně tří cen Billboard Music Awards a tří nominací na cenu Grammy. V roce 2020 ji časopis Time zařadil na seznam 100 nejvlivnějších lidí světa. Všechna její alba obsadila první nebo druhou příčku hitparády Billboard 200. Vedle vlastních hitů má za sebou i spolupráci s kapelou Bring Me The Horizon nebo pop-punkový duet s názvem Forget me too s Machine Gun Kellym.
V letošním roce každý ze dnů festivalu vyvrcholil koncertem slavné kapely. Ve středu to byli Gorillaz, ve čtvrtek Limp Bizkit a o den později Bring Me The Horizon. Na závěr Rock for People zahrají v neděli Iron Maiden.
V dnešním programu ještě vystoupí třeba britská alternativní rocková kapela Nothing But Thieves, nizozemská ikona symfonického rocku Within Temptation, zástupci drum & bass scény Delta Heavy nebo kapela Babyshambles, která vznikla v roce 2004 v bouřlivém období frontmana Petera Dohertyho poté, co byl podruhé vyhozen z The Libertines.Tuzemskou hudební scénu zastoupí rocková kapela Acid Row, skupina Elektr?ck Mann pohybující se na rozmezí alkorapu, hardcoru, punku a hip-hopu nebo Police Symphony Orchestra, parta 150 muzikantů, zpěváků a dobrovolníků z Police nad Metují.
Vedle hudby festival nabízí debaty, stand-up comedy, projekce či performance. Návštěvníci si také mohou prohlédnout panely seznamující s historií Rock for People, který začínal jako regionální akce v Českém Brodě. Více informací k programu je na stránkách festivalu.
Rock for People letos získal cenu za pořádání hudebních festivalů European Festival Awards za rok 2025. Zvítězil v kategorii The Event Safety Award za bezpečnost festivalu. Pořadatelé již před jeho začátkem oznámili, že festival je prakticky vyprodán. Prodalo se 50.000 vstupenek.