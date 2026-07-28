V Hradci Králové kandiduje většina hradeckých poslanců, vznikly nové koalice

V Hradci Králové bude v říjnových komunálních volbách kandidovat do městského zastupitelstva většina poslanců s bydlištěm v Hradci Králové. Strany také utvořily nové koalice, kdy se ke stranám zastoupeným v zastupitelstvu přidaly ty, které se při minulých volbách do zastupitelstva nedostaly. ČTK to zjistila u politických stran a hnutí. Lhůta pro odevzdání kandidátních listin pro komunální volby skončí 4. srpna, tedy za týden.
Před čtyřmi lety šest subjektů v Hradci Králové získalo 2,5 procenta až 4,7 procenta hlasů, v souhrnu pak propadlo 21 procent hlasů. Tomu se letos strany chtějí vyhnout.
Koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 půjde do voleb s podporou Hradeckých kantorů a Nestraníků. Hradečtí Kantoři měli před čtyřmi lety 4,3 procenta hlasů a v zastupitelstvu neusedli. Jedničkou koalice bude primátorka Pavlína Springerová (HDK). Z místa na konci kandidátky koalici podpoří poslanec a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Uskupení Změna pro Hradec a Zelení bude kandidovat v koalici s KDU-ČSL. Jedničkou kandidátky bude ředitelka krajského Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová (Změna a Zelení). Na šestém místě bude kandidovat poslanec Jiří Vojáček (KDU-ČSL). V roce 2022 měla lidovecká Koalice pro Hradec 4,71 procenta hlasů.
Piráti vytvořili koalici s hnutím STAN, které v komunálních volbách před čtyřmi lety dostalo v Hradci 3,3 procenta hlasů. Jejím lídrem bude produkční pěveckého sboru Boni pueri Kamil Kubica. Na posledním 37. místě bude kandidovat poslankyně Jana Patková (Piráti). Z pátého místa se do zastupitelstva pokusí dostat někdejší hradecký primátor a bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Dvořák také v Hradci Králové kandiduje na senátora.
Lídrem hnutí ANO, které je v Hradci Králové v opozici, bude advokát a předseda zastupitelského klubu Lukáš Fiedler. Na pomezí první a druhé desítky kandidátky bude poslanec a hradecký zastupitel Jiří Mašek (ANO). Dosavadní zastupitel a od loňského října poslanec Denis Doksanský (ANO) letos do hradeckého zastupitelstva kandidovat nebude.
Samostatně jde v Hradci do voleb ODS, jejímž lídrem bude manažer a současný městský radní Martin Soukup. Z šestého místa bude kandidovat bývalý poslanec Pavel Staněk (ODS).
Senátor, zastupitel a předseda hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek oznámil koalici Náš Hradec. Bude složená z Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů, hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického a Volby pro město. Post senátora za Hradecko bude Holásek obhajovat.
Novým hradeckým uskupením bude Salon republiky 21 v čele se současnou náměstkyní primátorky Ilonou Dvořákovou. Dvojkou bude bývalý náměstek primátora Jindřich Vedlich a třetí nynější náměstek primátorky Adam Záruba, který ke konci března opustil uskupení Změna pro Hradec.
Hnutí SPD a strana Motoristé sobě své kandidáty do hradeckého zastupitelstva zatím neoznámily. Za hnutí SPD nyní v městském zastupitelstvu zasedá poslankyně Irena Němcová.
Hradec Králové řídí koalice čtyř subjektů, a to koalice HDK a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO. Hnutí ANO, Rozvíjíme Hradec a SPD jsou v opozici.