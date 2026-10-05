V Hradci Králové lidé vzpomínali na Václava Havla svíčkami i četbou

Nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta, disidenta a dramatika Václava Havla si dnes v Hradci Králové připomněli na řadě míst. Lidé zapalovali svíčky, nechybělo ani čtení Havlových textů, vyplynulo z informací pořadatelů. Vzpomínkové akce se dnes konaly například u Klicperova divadla nebo v kampusu Univerzity Hradec Králové (UHK).
Pietní místo vzniklo na letní scéně Klicperova divadla v historickém centru města, kde mohli lidé na Havlovu počest přijít zapálit svíčku či položit květiny. V podvečer tam herci četli texty Václava Havla.
"Na letní scéně se potkalo několik desítek lidí. Umělecký šéf divadla Pavel Khek přečetl text o naději z knižního rozhovoru Václava Havla s Karlem Hvížďalou, herečka Kamila Sedlárová část monologu z Dopisů Olze a herečka Veronika Khek Kubařová zazpívala píseň Devadesát s textem Miloně Čepelky, která poprvé zazněla u příležitosti devadesátin Zdeňka Svěráka," řekl ČTK mluvčí divadla Martin Sedláček.
Univerzita Hradec Králové si Havla připomněla v univerzitní knihovně v kampusu Na Soutoku. Součástí byla společná četba jeho děl. Účastníci se poté přesunuli k pietnímu místu na náměstí Václava Havla v univerzitním kampusu. "Při příležitosti výročí se na UHK sešla asi dvacítka studujících a zaměstnanců univerzity," sdělil ČTK mluvčí UHK Jakub Novák.
Lidé dnes zapalovali svíčky také u lavičky Václava Havla před městskou knihovnou ve Wonkově ulici. Výročí si dnes večer připomenou v hradeckém Divadle Jesličky Josefa Tejkla, které uvede Havlovu hru Audience.
Havel se narodil 5. října 1936 v rodině pražského stavebního inženýra a podnikatele Václava Miloše Havla. Bojovník za lidská práva a také někdejší vězeň totalitního režimu byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Úřad prezidenta zastával 12 let. Zemřel na své chalupě na Hrádečku na Trutnovsku 18. prosince 2011 ve věku 75 let.