V Hradci Králové platí rozšířený zákaz pití alkoholu o část Svobodných Dvorů

V Hradci Králové dnes začala platit vyhláška rozšiřující zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné Dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zóny zákazu schválili v květnu zastupitelé. Vyhláška dává strážníkům možnost pijáky alkoholu z místa vykázat či pokutovat.
Návrh vznikl na základě podnětů komise místní samosprávy, obyvatel i zkušeností městské policie. "Cílem je omezit opakované problémy spojené s hlučností, nepořádkem a posílit bezpečnost v lokalitě," uvedla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Problémy ve čtvrti spojené s pitím alkoholu na veřejnosti podle radnice vyplývají i z velké koncentrace ubytoven ve Svobodných Dvorech.
Vyhláška zakazující pití alkoholu na veřejnosti platí v Hradci Králové od března 2008. Dosud zahrnovala 46 míst ve městě, nyní jich je 47. Naposledy radnice vyhlášku měnila v roce 2024, kdy mezi místa se zákazem pití alkoholu na veřejných prostranstvích zařadila dvě lokality ve čtvrti Věkoše a prostranství dětského hřiště na Slezském Předměstí.
"Snažíme se reagovat na problematická místa, zvyšování bezpečnosti ve vybraných lokalitách je pro nás prioritou," uvedla primátorka.
Vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejnosti mají Praha, Brno, Plzeň či Olomouc, ale i menší sídla. V Královéhradeckém kraji ji v roce 2024 přijal i třicetitisícový Trutnov. Do té doby byl jedním z mála měst podobné velikosti, které pití alkoholu na veřejnosti neupravovalo. Loni trutnovská radnice vyhlášku novelizovala, když do ní přidala další veřejná místa, například historické centrum, pěší zónu nebo náměstí Horníků.