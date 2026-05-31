Dvoudenní letecká show Aviatická pouť, která se poprvé konala na královéhradeckém letišti, přilákala tisíce návštěvníků. Končí dnes v podvečer. Součástí byly letové ukázky i pozemní program. Čtyřiatřicátý ročník Aviatické pouti představil přes 40 letounů. Festival letectví se obešel bez větších komplikací, řekl dnes ČTK mluvčí akce Pavel Eichler. Před polednem, kdy začínal po oba dny atraktivní letový program, se hlavně v sobotu na přístupových silnicích k letišti tvořily kolony.
"Počasí se vydařilo, co mělo být ve vzduchu, to bylo, jsme spokojeni. Neděle byla z hlediska návštěvnosti, tak jak už to bývá, o něco slabší než sobota," řekl po 16:00 ČTK Eichler. "Pokud bych měl odhadnout celkovou návštěvnost za oba dny, tak nějakých 15.000 až 20.000 lidí. Data z terminálů budeme mít k dispozici až po skončení akce," dodal. Areál se zavře v 18:00.
Návštěvníci mohli vidět moderní vojenské letouny i historické stroje, ukázky leteckých akrobatů a v pozemním programu současnou i historickou vojenskou techniku. Nechyběl průlet dvojice stíhacích letounů JAS-39 Gripen, proudových stíhačů Eurofighter Typhoon z německé základny v Neuburgu nebo akrobatická vystoupení, například v podání skupiny The Flying Bulls Aerobatic Team nebo českého akrobata Martina Šonky.
"Největší ohlas mezi díváky sklidily eurofightery, ale třeba i vystoupení Scandinavian Catwalk a dalších," řekl ČTK Eichler.
Aviatickou pouť v sobotu poznamenala nehoda při seskoku armádních parašutistů. Krátce po poledni část výsadku silný vítr odvál mimo letiště. Jeden z výsadkářů při dopadu utrpěl lehké zranění ramene, sanita ho přepravila do nemocnice a další parašutista skončil v rybníku. Jeho převoz do nemocnice nebyl nutný. Kvůli zásahu záchranářů pořadatelé část programu posunuli.
Aviatická pouť se v minulosti konala na letišti v Pardubicích, kam se ale kvůli modernizaci čáslavské letecké armádní základny přesunulo zázemí bojových letounů JAS-39 Gripen. Pouť představuje podle pořadatelů letectví od jeho počátků po současnost.
Akce by se měla v příštích letech konat na hradeckém letišti. V memorandu to nedávno v Hradci Králové stvrdili zástupci Hradce Králové, městské společnost Letecké služby Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a pořadatelů.
Není to poprvé, co se podobná akce na bývalém vojenském letišti v Hradci Králové koná. Do roku 2019 to byla letecká show CIAF. V roce 2023 se konal první a zároveň poslední ročník akce Legendy nebes. Divácky atraktivní vrtulníková přehlídka HelicopterShow se v roce 2022 změnila na odborně zaměřenou neveřejnou akci.