Aviatická pouť hlásí tisíce lidí, nadchly eurofightery, vítr zkomplikoval seskok

Autor: ČTK
  12:43aktualizováno  16:59
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dvoudenní letecká show Aviatická pouť, která se poprvé konala na královéhradeckém letišti, přilákala tisíce návštěvníků. Končí dnes v podvečer. Součástí byly letové ukázky i pozemní program. Čtyřiatřicátý ročník Aviatické pouti představil přes 40 letounů. Festival letectví se obešel bez větších komplikací, řekl dnes ČTK mluvčí akce Pavel Eichler. Před polednem, kdy začínal po oba dny atraktivní letový program, se hlavně v sobotu na přístupových silnicích k letišti tvořily kolony.

"Počasí se vydařilo, co mělo být ve vzduchu, to bylo, jsme spokojeni. Neděle byla z hlediska návštěvnosti, tak jak už to bývá, o něco slabší než sobota," řekl po 16:00 ČTK Eichler. "Pokud bych měl odhadnout celkovou návštěvnost za oba dny, tak nějakých 15.000 až 20.000 lidí. Data z terminálů budeme mít k dispozici až po skončení akce," dodal. Areál se zavře v 18:00.

Návštěvníci mohli vidět moderní vojenské letouny i historické stroje, ukázky leteckých akrobatů a v pozemním programu současnou i historickou vojenskou techniku. Nechyběl průlet dvojice stíhacích letounů JAS-39 Gripen, proudových stíhačů Eurofighter Typhoon z německé základny v Neuburgu nebo akrobatická vystoupení, například v podání skupiny The Flying Bulls Aerobatic Team nebo českého akrobata Martina Šonky.

"Největší ohlas mezi díváky sklidily eurofightery, ale třeba i vystoupení Scandinavian Catwalk a dalších," řekl ČTK Eichler.

Aviatickou pouť v sobotu poznamenala nehoda při seskoku armádních parašutistů. Krátce po poledni část výsadku silný vítr odvál mimo letiště. Jeden z výsadkářů při dopadu utrpěl lehké zranění ramene, sanita ho přepravila do nemocnice a další parašutista skončil v rybníku. Jeho převoz do nemocnice nebyl nutný. Kvůli zásahu záchranářů pořadatelé část programu posunuli.

Aviatická pouť se v minulosti konala na letišti v Pardubicích, kam se ale kvůli modernizaci čáslavské letecké armádní základny přesunulo zázemí bojových letounů JAS-39 Gripen. Pouť představuje podle pořadatelů letectví od jeho počátků po současnost.

Akce by se měla v příštích letech konat na hradeckém letišti. V memorandu to nedávno v Hradci Králové stvrdili zástupci Hradce Králové, městské společnost Letecké služby Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a pořadatelů.

Není to poprvé, co se podobná akce na bývalém vojenském letišti v Hradci Králové koná. Do roku 2019 to byla letecká show CIAF. V roce 2023 se konal první a zároveň poslední ročník akce Legendy nebes. Divácky atraktivní vrtulníková přehlídka HelicopterShow se v roce 2022 změnila na odborně zaměřenou neveřejnou akci.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Spor o galvanovnu uprostřed obce trvá 12 let. Firma chce provoz o kousek posunout

Část areálu pro někdejší zemědělskou výrobu uprostřed Rantířova. Z jedné strany...

Již dvanáct let vlekoucí se spor o nelegálně vybudovanou galvanovnu firmy M-Kovo v Rantířově u Jihlavy přechází do další kapitoly. Zatímco soud už před časem rozhodl o odstranění galvanovny,...

1. června 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

1. června 2026  14:32

V Liberci bude po roce šampionát vodicích psů, novinkou je disciplína v autobuse

ilustrační snímek

Vodicí psi budou se svými nevidomými pány po roce opět soutěžit v Liberci. Desátý ročník akce, která bude pošesté i republikovým šampionátem, bude v centru...

1. června 2026  12:57,  aktualizováno  12:57

Počty nakažených žloutenkou na jihu Moravy klesají, epidemie však přetrvává

ilustrační snímek

V květnu přibylo v Jihomoravském kraji 33 lidí nakažených žloutenkou. Jejich počet klesá několik měsíců, epidemie však stále přetrvává, uvedli dnes hygienici...

1. června 2026  12:48,  aktualizováno  12:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stop vylidňování. Svitavy nabízí tisíce za trvalý pobyt, městu se to vyplatí

Z náměstí Míru se stala obytná zóna, ve které chce svitavská radnice co nejméně...

Třetí největší město v Pardubickém kraji se chce zbavit tzv. černých duší a dát stopku vylidňování. Svitavy proto spustily kampaň, kterou chtějí motivovat lidi k trvalému pobytu jednorázovým...

1. června 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Bravantický zámek na Novojičínsku láká na rekordní expozici modelů aut

ilustrační snímek

Návštěvníci zámku v Bravanticích na Novojičínsku letos uvidí rozšířenou expozici modelů aut. Jejich počet se zdvojnásobil zhruba na 2000. Sedm desítek modelů v...

1. června 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Ke stávce adiktologů se na Vysočině připojily oblastní charity i Kolpingovo dílo

ilustrační snímek

Dnešní stávku poskytovatelů adiktologických služeb na Vysočině podporují oblastní charity i žďárské pracoviště společnosti Kolpingovo dílo, které má ročně v...

1. června 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

V Muzeu K-S 14 v Králíkách je výstava o šlechtickém rodu Althannů

ilustrační snímek

Až do konce roku mohou lidé navštívit v Muzeu K-S 14 na Velkém náměstí v Králíkách výstavu Althannové: šlechta na hranici. Je věnovaná aristokratickému rodu,...

1. června 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, přes desetinu od dětí

ilustrační snímek

První dětský ombudsman Martin Beneš dostal za necelý rok ve funkci 1557 podnětů, z toho 176 mu poslaly přímo děti. Často se týkaly například rodičovských...

1. června 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Před 30 lety jste si v Praze naposledy štípli lístek. Začala revoluce v odbavování

Typické oranžové / žluté označovače jízdenek v Pražské integrované dopravě od...

Jedna z největších revolucí v odbavení cestujících ve veřejné dopravě v hlavním městě se odehrála přesně před 30 lety. Právě 1. června 1996 začal platit přestupní tarif. Sada změn zásadním způsobem...

1. června 2026  14:12

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Communication Summit 2026 ukáže, jak dosáhnout měřitelného dopadu

1. června 2026  14:07

Dozvuky bouřek na jihu Čech. Šumava hlásí spadlé větve na turistických trasách

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:42,  aktualizováno  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.