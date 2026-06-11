V Hradci Králové pokračuje Rock for People, vystoupí také američtí Limp Bizkit

V hradeckém Parku 360 pokračuje druhým dnem 31. ročník festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou dnešního programu bude nu-metalová kapela Limp Bizkit. Formace soustředěná kolem frontmana a zpěváka Freda Dursta známá hitem Behind Blue Eyes se na festival vrací poprvé od roku 2015. Předtím zde její vystoupení v roce 2012 znemožnila silná bouře, která pořadatelům způsobila také finanční potíže. V České republice se Limp Bizkit představili i na pražském Výstavišti na festivalu Aerodrome.
Američtí Limp Bizkit za sebou mají tři nominace na Grammy, více než 40 milionů prodaných desek po celém světě a řadu dalších ocenění. Jejich směs energie, sarkasmu a tvrdého groove má stále množství příznivců. Dalšími zahraničními taháky programu budou v pátek Bring Me The Horizon, v sobotu americká zpěvačka Halsey, vlastním jménem Ashley Frangipaneová, a na závěr festivalu Iron Maiden.
V dnešním programu ještě mimo jiné vystoupí japonská dívčí metalová kapela Babymetal nebo lídři žebříčků alternativní hardrockové hudby Papa Roach.
Tuzemskou hudební scénu zastoupí rappeři James Cole a Idea, kteří se společným projektem Done vyhráli Cenu Anděl ve dvou kategoriích. Příznivce klasického punku potěší The Fialky a zahraje také skupina Vltava, jejíž aktuální koncertní program staví na skladbách z alba Marx Engels Beatles.
Vedle hudby na návštěvníky festivalu čekají debaty, stand-up comedy, projekce či performance. Prohlédnout si také mohou panely seznamující s historií Rock for People, který začínal jako regionální akce v Českém Brodě. Více informací k programu se nachází na stránkách festivalu.
Rock for People letos získal cenu za pořádání hudebních festivalů European Festival Awards za rok 2025. Zvítězil v kategorii The Event Safety Award za bezpečnost festivalu. Pořadatelé již před několika dny oznámili, že festival je prakticky vyprodán. Letos očekávají návštěvu 50.000 lidí.