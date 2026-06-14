V Hradci Králové se na týden uzavře frekventovaný podchod pod třídou Karla IV.

V Hradci Králové bude od pondělí do neděle 21. června uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují, uvedla radnice. Podchod je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem stotisícového města. Lidé jím po dobu stavby procházejí koridorem z dřevěných desek. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem měl dosud podobu z doby vzniku v první polovině 70. let minulého století.
Při uzavírce podchodu budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Trasa v okolí podchodu bude značená. Dopravy na silničním okruhu a na třídě Karla IV. se stavba nedotkne.
S uzavřením podchodu se počítá i v srpnu při instalaci podhledů a v září při betonování podlah. Stavba jde zatím podle plánu, uvedla radnice. Stavbaři dokončili bourání a demontáže v celém podchodu včetně ramp, veřejných toalet a zastřešení schodišť. Nyní montují rozvody vzduchotechniky, topení a dalších sítí.
Rekonstrukci podchodu město chystalo tři roky. Za 33,8 milionu korun ji dělá hradecká stavební společnost Redomo. Přestavba by měla být hotová do konce letošního roku.
Stavbaři u podchodu obnoví rampy, schodiště, prosklené přístřešky i vnitřní konstrukce. Podchod dostane nové instalace. "Zašedlé a nevzhledné místo, kterým denně projdou tisíce občanů, proměníme v příjemnou spojnici, kde se lidé rádi zastaví. Chceme místo prosvětlit, dodat mu energii a styl, navrátit obchody a doplnit výstavní prostory," uvedla dříve radnice.
Do podchodu, který je pod křižovatkou ulic Karla IV. a Střelecká, lze vstoupit ze tří stran. Od dobudování čtvrtého ramene, které by vedlo k parkovacímu domu Katschnerka a k Hořické ulici, radnice upustila. Důvodem byly ekologická zátěž a vysoké náklady na rozšíření.