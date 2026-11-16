Muzeum východních Čech (MVČ) v Hradci Králové zahájí 19. listopadu výstavu s názvem Moderní byt 1960 a podtitulem Panelový systém HK 60, 65, 69. Expozice přiblíží fenomén panelové výstavby ve východních Čechách a zaměří se na konstrukčně nejvyspělejší soustavu označenou "HK", která se stala vzorem pro pozdější výstavbu v Československu. ČTK o tom dnes informovali zástupci muzea. Výstava bude veřejnosti přístupná od 20. listopadu a potrvá do 30. května 2027.
"Na přelomu 50. a 60. let 20. století představoval systém HK, vyvinutý královéhradeckým Stavoprojektem, progresivní experiment v tehdejším stavebnictví a příslib moderního bydlení," uvedla mluvčí muzea Lucie Peterková. Výstava časově mapuje období od konce 50. do konce 70. let a návštěvníky provede celým procesem zrodu sídlišť ve třech tematických celcích, a to plánování, stavba a bydlení.
"Podklady k výstavě jsme sbírali v rámci dlouhodobého projektu, který se v MVČ ve spolupráci s externisty zaměřuje na problematiku sídlišť, stavby panelových domů a života v nich. Fotografie a předměty pocházejí z velké části přímo od pamětníků, kteří v těchto domech nezřídka dodnes žijí," uvedl spoluautor výstavy Petr Bártík.
Stavební části, které budou na výstavě k vidění, autoři získávali přímo v bytových domech. "Mezi zajímavé exponáty patří například kabina výtahu Transporta TOV 250, která návštěvníkům nabídne i nevšední interaktivní zážitek. Tento konkrétní kus pochází z pardubického panelového domu HK60, kde až do své demontáže jezdil. Díky napojení na mikropočítač Arduino si kabinu návštěvníci budou moci venkovním tlačítkem přivolat a otevřít," uvedla Peterková.
Součástí výstavy bude také původní bytové jádro B6 a dřevěná okna pocházející z domů systému HK. Výstava připomene také architekty a inženýry, kteří za systémem HK stáli, a nabídne detailní pohled na to, jaký byl život v tehdejším bytě se všemi jeho výhodami i nedostatky, uvedlo muzeum.