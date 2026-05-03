V Hradci Králové vlak projel návěstidlo, provoz byl dočasně zastaven

Na hlavním nádraží v Hradci Králové dnes dopoledne vlak projel návěstidlo. Uvedli to na webu zástupci Českých drah. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky vlak projel návěstidlo při posunu. Vlak nevykolejil, nikdo se nezranil. Necelou půlhodinu byl provoz na nádraží zastaven.
"Provoz byl obnoven s omezením," sdělil v 11:32 Kavka. Podle Českých drah mohou vlaky nabírat deset minut zpoždění. "Mimořádná událost souvisí s nepovolenou jízdou vlaku při posunu," sdělil Kavka. Příčiny ukáže vyšetřování, dodal.