V Hradci Králové vznikne coworkingové centrum pro studenty a firmy

V areálu krajského úřadu v centru Hradce Králové vznikne coworkingové centrum pro studenty a začínající firmy. Bude se jednat o sdílený pracovní prostor, kde budou pracovat lidé z různých oborů. Předpokládané náklady na stavební úpravy a vybavení prostor jsou asi 30 milionů korun. Příslib financování schválili krajští zastupitelé, sdělil dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Stavební práce by mohly začít na přelomu roku.
Centrum vznikne v přízemí v prostorách se vstupem z Pivovarského náměstí, které dříve využívala Univerzita Hradec Králové. Bude mít zhruba 200 metrů čtverečních. Počítá se s pracovními místy, zasedacím prostorem a také s prostory pro pořádání vzdělávacích akcí či setkání s veřejností.
"V prostorách sídla Královéhradeckého kraje vznikne nové coworkingové centrum pod vedením Královéhradeckého inovačního centra Plus inovace. Centrum nabídne prostory pro studenty, začínající i zkušenější podnikatele a další lidi, kteří mají zájem pracovat na rozvoji svých nápadů a projektů," sdělil Lechmann.
Součástí stavebních úprav bude přizpůsobení dispozic novému způsobu využití. Projekt počítá i s úpravami elektroinstalace a datových rozvodů. Prostory budou také kompletně vybaveny například audiovizuální technologií.
"Chceme, aby lidé s dobrými nápady měli v našem kraji místo, kde mohou začít, růst a potkávat další podobně aktivní lidi. Tato investice není jen do majetku kraje. Je to investice do lidí, kteří mohou v budoucnu zakládat firmy, vytvářet pracovní místa a přinášet do regionu nové příležitosti," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
V novém coworkingovém centru bude své služby nabízet krajské inovační centrum Plus inovace. K dispozici budou konzultace s odborníky, školení i možnost setkávat se s dalšími podnikateli a partnery.
"Cílem je, aby kolem nového centra začala vznikat komunita lidí, kteří zde najdou zázemí pro práci, setkávání a rozvoj svých nápadů," sdělil první náměstek hejtmana Jan Jarolím (ANO), který má krajské inovace na starosti.
Krajské Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) nyní pracuje na přípravě veřejné zakázky na zhotovitele. Královéhradecké inovační centrum Plus inovace je součástí CIRI.