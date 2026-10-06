V Hradci Králové začal festival Jazz Goes to Town, potrvá do soboty

V Hradci Králové dnes začal 32. ročník mezinárodního hudebního festivalu Jazz Goes to Town/Jazz jde městem. Do soboty 10. října nabídne na několika místech ve městě jazz, improvizovanou hudbu i projekty překračující hranice žánrů. ČTK to dnes sdělili pořadatelé festivalu, který má podtitul Podivuhodný výlet. Letošní ročník nabídne přes 40 hudebníků z více než deseti zemí.
Festival dnes zahájila v secesní budově Muzea východních Čech Lenka Gálisová se svým kvartetem, která zastupuje českou a slovenskou scénu. Gálisová propojuje tradici swingových zpěvaček se současným jazzovým zvukem.
"V dalších dnech vystoupí například kvintet klavíristky Kristiny Barty, Dorota Barová Trio nebo saxofonista Marcel Bárta s premiérou své nové kapely," uvedl mluvčí festivalu Vojtěch Drnek.
K hlavním zahraničním lákadlům letošního ročníku podle pořadatelů patří skandinávský Arcanum Quartet, ve kterém se setkávají Trygve Seim, Arve Henriksen, Anders Jormin a Markku Ounaskari, či trojice Rodrigo Amado, Joëlle Léandre a Gerald Cleaver, výrazné osobnosti evropské a americké improvizované hudby.
"Festival nabídne také britský Olie Brice Quartet, dánský projekt The Absolute Pinnacle of Human Achievement nebo mezinárodní formaci Brique," uvedl Drnek.
Na festivalu Jazz Goes to Town v minulosti hráli například kytarista Mike Stern se speciálním hostem Randy Breckerem, americká skupina Lester Bowie's Brass Fantasy, francouzský houslista Jean-Luc Ponty či rakousko-americký pianista Joe Zawinul se sestavou Syndicate.