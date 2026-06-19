V Hradci Králové začíná divadelní festival Regiony, tématem je dialog

V centru historického Hradce Králové dnes začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony, potrvá do 26. června. Promění ulice, náměstí, parky i divadelní budovy v místa setkávání a kultury, uvedl mluvčí akce Martin Sedláček. Tématem letošního ročníku akce je dialog. Organizátory festivalu jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a nezisková organizace Kontrapunkt.
"Dialog je něco, co dnes často skloňujeme, ale ne vždy ho skutečně zažíváme. Festival nabízí vzácnou příležitost být spolu, sdílet jeden prostor a otevřít se pohledům, které nejsou stejné jako ty naše," řekl ředitel Divadla Drak a dramaturg festivalu Tomáš Jarkovský.
Festival dnes večer na hlavní scéně Klicperova divadla oficiálně otevře katalánský soubor La Perla 29 s inscenací A Macbeth Song, která vznikla ve spolupráci s britskou kapelou The Tiger Lillies a nabízí novou interpretaci Shakespearova Macbetha. Samotný festivalový program začíná už odpoledne.
Osm festivalových dní nabídne více než 400 produkcí na 30 místech po historickém centru města. Vedle divadelních sálů ožijí také veřejná prostranství i netradiční zákoutí. "Město se tak opět promění v jednu velkou scénu, kde se hranice mezi divákem, umělcem či kolemjdoucím často přirozeně stírají," doplnil Sedláček. Pořadatelé očekávají desetitisíce návštěvníků.
"Regiony jsou každoročně důkazem, že kultura dokáže městskou náladu proměnit způsobem, který přesahuje samotná představení. Na několik dní vzniká jedinečná atmosféra otevřenosti, zvídavosti a porozumění," uvedla ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.
Součástí festivalu je také divácky oblíbený program pod širým nebem a hudební produkce, z nichž většina bude zdarma. Aktuální program, informace o vstupenkách i případných změnách jsou na webu festivalregiony.cz a ve festivalovém informačním stánku v Žižkových sadech.
Mezinárodní divadelní festival Regiony patří k nejvýznamnějším letním kulturním akcím v Česku. Každoročně nabízí stovky představení a dalších akcí. Představení jsou zejména v kamenných divadlech, open air program ve veřejném prostoru.