V hradeckém Parku 360 začal 31. ročník festivalu Rock for People. Hlasitou produkci v odpoledním programu nabídla americká skupina Megadeth. Jedna ze zásadních metalových kapel sklidila aplaus i od fanoušků, kteří v době jejího vzniku v roce 1983 ještě nebyli na světě. Hlavní hvězdou úvodního dne bude večer anglická virtuální kapela Gorillaz. Festival se koná do neděle.
Megadeth v čele se svým zakladatelem Davem Mustainem svůj set zahájila skladbou Tipping Point ze svého letošního eponymního alba. Z něho ještě nabídla písně I Don't Care a Let There Be Shred. Kapela, která je spolu s Metallicou, Slayer a Anthrax považována za "velkou čtyřku amerického thrash metalu", nejvíce písní zahrála ze svého komerčně nejúspěšnějšího alba Countdown to Extinction z roku 1992. Řízné riffy, bohaté rytmy a rychlá sóla, která se valila z bariéry zvukových beden, sledovaly pod pódiem tisíce diváků. Většině nevadil déšť ani místy se vytvářející bláto. Pořadatelé již před několika dny oznámili, že festival je téměř vyprodán. Očekávají návštěvu 50.000 lidí.
Hodně návštěvníků se dnes těší na večerní vystoupení kapely Gorillaz založené v roce 1998 Damonem Albarnem ze skupiny Blur a Jamiem Hewlettem, grafikem komiksové knihy Tank Girl. Gorillaz jsou první z pětice zahraničních hvězd festivalu. Ve čtvrtek vystoupí Limp Bizkit, v pátek Bring Me The Horizon, v sobotu americká zpěvačka Halsey, vlastním jménem Ashley Frangipaneová, a na závěr festivalu Iron Maiden.
Tuzemskou hudební scénu dnes na festivalu zastoupila například Lenka Dusilová s hostem Davidem Kollerem nebo mladá skupina Byt číslo 4. V pozdních nočních hodinách na jedné z menších scén uvede Filharmonie Hradec Králové svůj projekt Zuzaně Navarové do nebes.
Vedle hudby na návštěvníky festivalu čekají debaty, stand-up comedy, projekce či performance. Prohlédnout si také mohou panely seznamující s historií Rock for People, který začínal jako regionální akce v Českém Brodě. Více informací k programu se nachází na stránkách festivalu.
Rock for People letos získal cenu za pořádání hudebních festivalů European Festival Awards za rok 2025. Zvítězil v kategorii The Event Safety Award za bezpečnost festivalu.