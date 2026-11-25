V okolí Muzea východních Čech (MVČ) v centru Hradce Králové začne v pátek 37. ročník Muzejního adventního trhu. V pátek bude otevřený od 15:00 do 20:00, v sobotu od 10:00 do 20:00 a v neděli od 10:00 do 16:00. Nabídne prodej výrobků, prezentaci a ukázky tradičních řemesel, vyplynulo z informací zástupců muzea. Je to jedna z nejnavštěvovanějších předvánočních akcí v Královéhradeckém kraji.
"Těsné okolí muzejní budovy na Eliščině nábřeží a v ulici Palackého bude opět patřit téměř stovce producentů, řemeslníků a prodejců s širokou nabídkou adventních věnců, dekorací, perníků, šperků, svíček z včelího vosku, mýdla či perličkových ozdob z Poniklé a mnohých dalších produktů," uvedla mluvčí muzea Lucie Peterková.
Nebudou chybět řemeslníci, kteří jsou držiteli krajských i celostátních ocenění v tradičních lidových řemeslech, jakými jsou například Zlatý kolovrat, Mistr tradiční rukodělné výroby nebo Nositel tradice lidových řemesel. "Samozřejmostí se stalo zastoupení také výrobců dodržujících tradiční výrobní postupy zapsané na republikovém Seznamu nemateriálního kulturního dědictví nebo na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO," uvedla Peterková.
Po celou dobu trhu bude za secesní muzejní budovou pro děti k dispozici dětský kolotoč a na Eliščině nábřeží projížďky na oslech. Součástí akce bude i kulturní program.
Kromě venkovního tržiště bude v muzejní budově k vidění expozice dějin Hradce Králové nazvaná Cesty města a také tři aktuální tematické výstavy. "Připraveny jsou také tři komentované prohlídky s autory a kurátory. V sobotu a v neděli bude k dispozici vánočně laděný profesionální fotoateliér," uvedla Peterková.
Tradice adventního trhu v Muzeu východních Čech v Hradci Králové sahá k předvánočním trhům drobného umění a uměleckého průmyslu pořádaným tehdejším uměleckoprůmyslovým muzeem v Hradci Králové v roce 1904. První ročník novodobých, tehdy ještě Vánočních trhů, byl 1. a 2. prosince roku 1989.