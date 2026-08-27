V hradeckém kraji jde do voleb 10.935 kandidátů, nejméně od vzniku krajů

O hlasy voličů se bude v říjnových komunálních volbách v Královéhradeckém kraji ucházet nejméně kandidátů od vzniku současných krajů v roce 2000. Zhruba 430.000 voličů bude v regionu vybírat z 10.935 kandidátů, což je v porovnání s posledními volbami v roce 2022 o 2,2 procenta méně. Podíl žen na kandidátkách je letos dosud nejvyšší, zaujaly přes 34 procent míst. Nejvyšší je letos také průměrný věk kandidátů. ČTK to zjistila ze serveru www.volby.cz. Volby budou 9. a 10. října.
Ve 148 ze 448 obcí a měst Královéhradeckého kraje budou mít voliči na výběr jen jednu kandidátku. V každé třetí obci kraje tak kandidující uskupení nebudou mít soupeře. Volby pro nedostatek kandidátů nebudou v Krchlebech na Rychnovsku, kde kandidátku do sedmičlenného zastupitelstva podal pouze jeden nezávislý kandidát. V obci proto budou dodatečné volby.
Celkový počet kandidátů do obecních a městských zastupitelstev v Královéhradeckém kraji postupně rostl až do voleb v roce 2014, kdy dosáhl rekordních 13.186 kandidátů. V následujících volbách v roce 2018 počet kandidátů klesl na 11.976 a v roce 2022 na 11.177 kandidátů, což byla dosavadní nejnižší hodnota.
V pěti okresních městech kraje počet kandidátů letos klesl o 30 procent na 1104 z 1566 lidí v roce 2022. Ve stotisícovém Hradci Králové klesl počet kandidátů na 369 z 555. V třicetitisícovém Trutnově, druhém největším městě kraje, budou voliči vybírat ze 165 kandidátů po 396 před čtyřmi lety. V Náchodě počet kandidátů klesl na 162 z 237 a v Jičíně na 219 z 252. Pouze v Rychnově nad Kněžnou počet kandidátů narostl, a to na 189 ze 126.
Průměrný věk kandidátů je od roku 2002 nejvyšší, letos dosáhl 48,24 roku, před čtyřmi lety to bylo 47,42 roku. Nejstarším kandidátem je šestadevadesátiletý Zdeněk Vašata (SOCDEM) kandidující v Hradci Králové za uskupení Hradecká levice. Nejmladšími kandidáty je 29 osmnáctiletých mužů a žen, ve všech případech jde o studenty.
Podíl žen na celkovém počtu kandidátů letos dosáhl 34,18 procenta, kandiduje jich 3738. Podíl žen na kandidátkách trvale roste od roku 2002, kdy činil 26,4 procenta.
Jednoznačně nejvíce kandidátů bude i letos bez politické příslušnosti. Bezpartijních kandidátů je letos přihlášeno 10.223, tedy 93,5 procenta z celkového počtu. Před čtyřmi lety bylo nestraníků 91 procent.
Z politických stran a hnutí kandiduje nejvíce členů ODS, a to 189. Následují KDU-ČSL s 124 kandidujícími členy a KSČM s 55 členy. Dále kandiduje 48 členů hnutí ANO, 42 členů SPD, 39 členů TOP 09, 38 členů hnutí STAN.
Přehled počtu a věku kandidátů v komunálních volbách v Královéhradeckém kraji:
rok kandidátů celkem z toho žen (procent) průměrný věk
2026 10.935 3738 (34,18) 48,24
2022 11.177 3713 (33,22) 47,42
2018 11.976 3879 (32,39) 46,90
2014 13.186 4127 (31,30) 45,84
2010 12.987 3879 (29,87) 45,02
2006 11.751 3464 (29,48) 45,15
2002 11.317 2985 (26,38) 44,99
Zdroj: www.volby.cz