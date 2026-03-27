V hradeckém kraji lákají na velikonoční program památky i horská střediska

Prodloužený velikonoční víkend v Královéhradeckém kraji nabídne program nejen na hradech, zámcích a ve skanzenech, ale i na horách. V lyžařských střediscích, které jsou nadále v provozu, bude první dubnový víkend ve znamení ukončení lyžařské sezony, vyplynulo z informací jejich zástupců. Velikonoční pondělí letos připadá na 6. dubna.
O velikonočním víkendu zahájí návštěvnickou sezonu památky ve správě pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) na Sychrově. V kraji je jich pět. Zatímco hospitál v Kuksu na Trutnovsku otevře už 1. dubna, zbývající čtyři památky, zámky Ratibořice, Hrádek u Nechanic, Náchod a Opočno, zahájí sezonu ve čtvrtek 2. dubna. Otevřeno budou mít nejen na Velký pátek, ale i na Velikonoční pondělí.
Velikonočně budou vyzdobené návštěvnické okruhy na zámcích Hrádek u Nechanic na Královéhradecku, v Opočně na Rychnovsku a v Ratibořicích na Náchodsku. Jarní výzdobou uvítá návštěvníky také správa státního zámku Náchod.
Velikonoční program chystají také soukromé památky, například na hradě Kost na Jičínsku budou ve dnech 3. až 6. dubna prohlídky velikonočně vyzdobených interiérů, stejně jako v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Tam budou velikonoční prohlídky od 1. do 6. dubna. Otevřeno bude od 2. do 6. dubna také ve Starých Hradech na Jičínsku. Na 3. dubna chystá zahájení sezony také hrad Pecka.
Kdo si chce vyzkoušet zdobení kraslic nebo se naučit plést pomlázku může vyrazit 4. dubna na hrad Vízmburk na Trutnovsku. Akce s velikonoční tématikou tam začne ve 14:00 a potrvá do 17:00. Hrad a občerstvení budou otevřené od 10:00 do 18:00.
Velikonoční tradice připomenou na Šrámkově statku v Pileticích v Hradci Králové, který od 2. do 6. dubna pořádá akci Velikonoce na statku. Velikonoce si lze od 4. dubna připomenout i v Podorlickém skanzenu v Krňovicích na Hradecku. V barokní pevnosti Josefov na Náchodsku bude od 3. do 6. dubna přístupný areál Bastion I a podzemí pevnosti.
Velikonoční program na každý den prodlouženého víkendu chystá Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Návštěvníci se mohou těšit například na lví safari, které se otevře po zimní přestávce.
V Krkonoších jsou nadále v provozu některé lyžařské areály ve Špindlerově Mlýně a ve SkiResortu Černá hora - Pec, kde by se mělo lyžovat i na Velikonoční pondělí. Například v neděli 5. dubna se bude v areálu Svatý Petr konat tradiční Pool party se závody v přejezdu vodního jezírka. Ještě na Velikonční neděli se má lyžovat i u Šerlišského Mlýna v Orlických horách. V Krkonoších chystají velikonoční program také v Erlebachově boudě nebo na 4. a 5. dubna na Stezce korunami stromů v Janských Lázních.
Na mnoha místech budou velikonoční trhy, třeba v Trutnově od 1. do 4. dubna nebo 4. dubna na zámku v Adršpachu na Náchodsku.
Hradecké aquacentrum na Eliščině nábřeží láká od 2. do 6. dubna na velikonoční akci, kdy každý návštěvník, který si v tomto termínu zakoupí vstupné, získá navíc 20 minut pobytu zdarma. Akce se vztahuje na všechny typy vstupného. Aquacentrum nabízí kromě bazénu s vlnobitím také tobogan nebo wellness.