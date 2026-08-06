V hradeckém kraji mají horší vodu přírodní koupaliště Písák, Dolce a Vejsplachy

V Královéhradeckém kraji má podle rozborů horší kvalitu vody přírodní koupaliště v Kempu Písák v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku, koupaliště v Dolcích u Trutnova a Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou, informovala dnes na webu Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje. Horší vodu má také Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku, tam ale voda i přes sníženou průhlednost vyhovuje.
Kvalita vody se proti minulému týdnu zlepšila v koupališti Vejsplachy, kde byla voda ke koupání nevhodná. "Na koupališti Vrchlabí – Vejsplachy došlo ke zlepšení jakosti vody a po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou," uvedli dnes hygienici.
Dnes zveřejnili výsledky rozborů vody odebraných 3. srpna také z přehradní nádrže Rozkoš u Velké Jesenice na Náchodsku, kde je voda vyhovující. Voda je vhodná ke koupání i na koupalištích Dachova u Hořic a Pecka na Jičínsku, stejně jako na koupališti Sejfy v Mladých Bukách na Trutnovsku.
Podle výsledků rozborů vody odebrané v druhé polovině minulého týdne se lze bez omezení koupat také v koupalištích v Janovičkách a Teplicích nad Metují na Náchodsku. Voda nadále vyhovuje ve všech kontrolovaných umělých koupalištích v kraji.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na místech uvedených na jejich webu. Jinde kvalitu vody nemonitorují, koupání je tam na vlastní nebezpečí. Pokud lidé zaznamenají zdravotní potíže v souvislosti s koupáním, kvůli kterým museli vyhledat lékařskou péči, měli by o tom hygieniky informovat prostřednictvím dotazníku.