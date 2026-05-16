V hradeckém kraji nebudou na podzim obhajovat post starostové Jičína a Rychnova

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V okresních městech Královéhradeckého kraje nebudou v říjnových komunálních volbách obhajovat post dlouholetí starostové Jičína Jan Malý (ANO) a Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Na obhajobu se naopak chystají primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub), starosta Trutnova Michal Rosa (ODS) a náchodský starosta Jan Birke (Jan Birke za Náchod). Mnoho stran o kandidátkách, lídrech a možných volebních koalicích nyní jedná, zjistila ČTK u starostů a stran.

Hradecká primátorka Springerová bude opět jedničkou koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, kterou letos rozšířila uskupení Hradečtí kantoři a Nestraníci. Jejich přibráním chce koalice podle Springerové zabránit případnému propadnutí jejich hlasů jako v roce 2022. Podobně uvažují i jiné hradecké strany, a slučují se proto do koalic. Nechtějí opakovat poslední volby, kdy v Hradci Králové propadlo přes 23 procent hlasů.

Uskupení Změna pro Hradec a Zelení tak bude nově kandidovat v koalici s KDU-ČSL, kandidátku povede ředitelka krajského Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová. Společnou kandidátku pro komunální volby vytvořili Piráti a hnutí STAN, jejím lídrem bude produkční pěveckého sboru Boni pueri a bývalý zastupitel Kamil Kubica. Senátor, zastupitel a předseda hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek oznámil koalici Náš Hradec, která bude složená z Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů, hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického a Volby pro město.

Lídrem hnutí ANO, které je v Hradci Králové v opozici, bude advokát a předseda zastupitelského klubu Lukáš Fiedler. I v ostatních okresních městech postaví ANO samostatné kandidátky. Samostatně jde v Hradci do voleb i ODS, jejímž lídrem bude manažer a současný městský radní Martin Soukup. Novým uskupením bude Salon republiky 21 v čele se současnou náměstkyní primátorky Ilonou Dvořákovou, dvojkou bude náměstek primátora z let 2010 až 2018 Jindřich Vedlich a třetí nynější náměstek primátorky Adam Záruba, který ke konci března opustil uskupení Změna pro Hradec.

Advokát Malý je starostou Jičína od roku 2014, hnutí ANO s ním v čele jičínské volby vyhrálo v letech 2014, 2018 a 2022. "Po třech volebních obdobích, kdy jsme byli úspěšní, a s ohledem na svůj věk jsem došel k závěru, že již na lídra kandidovat nebudu," řekl ČTK Malý, kterému bude v říjnu 75 let. Jedničkou jičínské kandidátky ANO by měla být místostarostka Alena Stillerová. Lidoveckou kandidátku Sdružení pro Jičín povede místostarosta Petr Hamáček. Lídrem ODS bude opět Ladislav Brykner, uvedl krajský manažer občanských demokratů Patrik Šiml. Piráti v Jičíně podpoří místní sdružení Jičín srdcem, jehož lídrem bude Pirát Jan Ent. Lídrem STANu bude student práv Tomáš Kazda.

Skořepa rychnovskou radnici vede od roku 2010. I on odchod z čela města zdůvodnil věkem, letos v květnu mu bylo 70 let. Kandidovat za Nezávislé za Rychnov bude z posledního 21. místa. Kandidátku po něm povede místostarostka Dana Spejchalová. Piráti a STAN půjdou v Rychnově v koalici, jedničkou bude Pirátka Věrka Králová. Hnutí ANO by měla do voleb v Rychnově vést vedoucí odboru městského úřadu Helena Podolská.

Starosta dvacetitisícového Náchoda Birke bude funkci obhajovat jako minule za uskupení Jan Birke pro Náchod. Starostou je od roku 2010. Volebním lídrem ANO v Náchodě by měl být zastupitel Jan Zima.

Trutnovský starosta Rosa opět povede občanské demokraty. Město vede od prosince 2021, kdy vystřídal dlouholetého starostu Ivana Adamce (ODS). "Lídrem hnutí ANO by v Trutnově měl být zastupitel Tomáš Voborník," řekla ČTK krajská manažerka hnutí Darina Kricnarová, kandidatury by podle ní měl na konci května schvalovat krajský sněm ANO.

Mnoho stran v okresních městech o možných koalicích i lídrech teprve jedná. "Jednání o naší kandidatuře v Náchodě a v Jičíně je stále otevřené. V Trutnově jednáme o spolupráci s ODS, v Rychnově jednáme o lídrovi," uvedla krajská manažerka TOP 09 Romana Matula. Piráti v Trutnově a Náchodě jednají o podpoře jiné kandidátky či vytvoření širší koalice, uvedl krajský předseda Pirátů Aleš Dohnal.

STAN chce postavit vlastní kandidátku v Trutnově, o lídrovi jedná. V Náchodě STAN nevylučuje vytvoření koalice, uvedl krajský tajemník Starostů Patrik Chromý. Občanští demokraté zatím nemají jasno o kandidátce v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. Lidovci hodlají postavit vlastní kandidátku kromě Jičína i v Rychnově. V Náchodě by mohli jít do voleb v koalici, o kandidatuře s jinými stranami jednají v Trutnově, uvedl krajský manažer KDU-ČSL Stanislav Drašnar.

Motoristé o kandidátkách v kraji zatím nerozhodli, uvedla krajská manažerka Gabriela Wagnerová. Vyjádření SPD k tvorbě kandidátek se ČTK od krajské předsedkyně a poslankyně Ireny Němcové získat nepodařilo, telefon nezvedala a na SMS nereagovala.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetlo s Dánskem. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídne šest zápasů, Česko...

17. května 2026  20:25

MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku však národní tým proti Slovinsku neuspěl. Rozhodly...

17. května 2026  1:19,  aktualizováno  20:06

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka, nebo Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  17. 5. 20:05

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  17. 5. 19:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ukrajinci tančili a zpívali s Čechy na festivalu Slovanské prameny v Plzni

Ukrajinci tanÄŤili a zpĂ­vali s ÄŚechy na festivalu SlovanskĂ© prameny v Plzni

Téměř 140 účinkujících, ze dvou třetin Ukrajinců, hráli, tancovali, zpívali a bavili se dnes na Mezinárodním festivalu Slovanské prameny v Plzni. Propojuje...

17. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:09

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  17. 5. 19:44

Rekonstrukce omezují provoz na přivaděči u Plzně

17. května 2026  19:38

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?

17. května 2026  19:32

Nález možného nebezpečného předmětu uzavřel v Plzni Klatovskou a okolí synagogy

ilustrační snímek

Policie v Plzni uzavřela dnes odpoledne rušnou Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Důvodem je hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze....

17. května 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

17. května 2026  19:30

V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo asi 3000 lidí, pochodovali městem

V BrnÄ› se na podporu ÄŚT a ÄŚRo seĹˇlo asi 3000 lidĂ­, pochodujĂ­ mÄ›stem

Na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) se dnes odpoledne v Brně sešlo asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Počet lidí pro ČTK...

17. května 2026  17:39,  aktualizováno  18:41

Bybit spouští akci „BTC Pizza Day" pro držitele karet Bybit

17. května 2026  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.