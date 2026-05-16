V hradeckém kraji nebudou na podzim obhajovat post starostové Jičína a Rychnova

V okresních městech Královéhradeckého kraje nebudou v říjnových komunálních volbách obhajovat post dlouholetí starostové Jičína Jan Malý (ANO) a Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Na obhajobu se naopak chystají primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub), starosta Trutnova Michal Rosa (ODS) a náchodský starosta Jan Birke (Jan Birke za Náchod). Mnoho stran o kandidátkách, lídrech a možných volebních koalicích nyní jedná, zjistila ČTK u starostů a stran.
Hradecká primátorka Springerová bude opět jedničkou koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, kterou letos rozšířila uskupení Hradečtí kantoři a Nestraníci. Jejich přibráním chce koalice podle Springerové zabránit případnému propadnutí jejich hlasů jako v roce 2022. Podobně uvažují i jiné hradecké strany, a slučují se proto do koalic. Nechtějí opakovat poslední volby, kdy v Hradci Králové propadlo přes 23 procent hlasů.
Uskupení Změna pro Hradec a Zelení tak bude nově kandidovat v koalici s KDU-ČSL, kandidátku povede ředitelka krajského Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová. Společnou kandidátku pro komunální volby vytvořili Piráti a hnutí STAN, jejím lídrem bude produkční pěveckého sboru Boni pueri a bývalý zastupitel Kamil Kubica. Senátor, zastupitel a předseda hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek oznámil koalici Náš Hradec, která bude složená z Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů, hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického a Volby pro město.
Lídrem hnutí ANO, které je v Hradci Králové v opozici, bude advokát a předseda zastupitelského klubu Lukáš Fiedler. I v ostatních okresních městech postaví ANO samostatné kandidátky. Samostatně jde v Hradci do voleb i ODS, jejímž lídrem bude manažer a současný městský radní Martin Soukup. Novým uskupením bude Salon republiky 21 v čele se současnou náměstkyní primátorky Ilonou Dvořákovou, dvojkou bude náměstek primátora z let 2010 až 2018 Jindřich Vedlich a třetí nynější náměstek primátorky Adam Záruba, který ke konci března opustil uskupení Změna pro Hradec.
Advokát Malý je starostou Jičína od roku 2014, hnutí ANO s ním v čele jičínské volby vyhrálo v letech 2014, 2018 a 2022. "Po třech volebních obdobích, kdy jsme byli úspěšní, a s ohledem na svůj věk jsem došel k závěru, že již na lídra kandidovat nebudu," řekl ČTK Malý, kterému bude v říjnu 75 let. Jedničkou jičínské kandidátky ANO by měla být místostarostka Alena Stillerová. Lidoveckou kandidátku Sdružení pro Jičín povede místostarosta Petr Hamáček. Lídrem ODS bude opět Ladislav Brykner, uvedl krajský manažer občanských demokratů Patrik Šiml. Piráti v Jičíně podpoří místní sdružení Jičín srdcem, jehož lídrem bude Pirát Jan Ent. Lídrem STANu bude student práv Tomáš Kazda.
Skořepa rychnovskou radnici vede od roku 2010. I on odchod z čela města zdůvodnil věkem, letos v květnu mu bylo 70 let. Kandidovat za Nezávislé za Rychnov bude z posledního 21. místa. Kandidátku po něm povede místostarostka Dana Spejchalová. Piráti a STAN půjdou v Rychnově v koalici, jedničkou bude Pirátka Věrka Králová. Hnutí ANO by měla do voleb v Rychnově vést vedoucí odboru městského úřadu Helena Podolská.
Starosta dvacetitisícového Náchoda Birke bude funkci obhajovat jako minule za uskupení Jan Birke pro Náchod. Starostou je od roku 2010. Volebním lídrem ANO v Náchodě by měl být zastupitel Jan Zima.
Trutnovský starosta Rosa opět povede občanské demokraty. Město vede od prosince 2021, kdy vystřídal dlouholetého starostu Ivana Adamce (ODS). "Lídrem hnutí ANO by v Trutnově měl být zastupitel Tomáš Voborník," řekla ČTK krajská manažerka hnutí Darina Kricnarová, kandidatury by podle ní měl na konci května schvalovat krajský sněm ANO.
Mnoho stran v okresních městech o možných koalicích i lídrech teprve jedná. "Jednání o naší kandidatuře v Náchodě a v Jičíně je stále otevřené. V Trutnově jednáme o spolupráci s ODS, v Rychnově jednáme o lídrovi," uvedla krajská manažerka TOP 09 Romana Matula. Piráti v Trutnově a Náchodě jednají o podpoře jiné kandidátky či vytvoření širší koalice, uvedl krajský předseda Pirátů Aleš Dohnal.
STAN chce postavit vlastní kandidátku v Trutnově, o lídrovi jedná. V Náchodě STAN nevylučuje vytvoření koalice, uvedl krajský tajemník Starostů Patrik Chromý. Občanští demokraté zatím nemají jasno o kandidátce v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. Lidovci hodlají postavit vlastní kandidátku kromě Jičína i v Rychnově. V Náchodě by mohli jít do voleb v koalici, o kandidatuře s jinými stranami jednají v Trutnově, uvedl krajský manažer KDU-ČSL Stanislav Drašnar.
Motoristé o kandidátkách v kraji zatím nerozhodli, uvedla krajská manažerka Gabriela Wagnerová. Vyjádření SPD k tvorbě kandidátek se ČTK od krajské předsedkyně a poslankyně Ireny Němcové získat nepodařilo, telefon nezvedala a na SMS nereagovala.