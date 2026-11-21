Počty lidí bez domova v Královéhradeckém kraji rostou. Odhadované počty bezdomovců v regionu, včetně lidí, kteří žijí přechodně po ubytovnách, jdou do stovek, vyplynulo z informací zástupců diecézní charity a Oblastní charity Hradec Králové. Mezi lidmi na ulici je podle nich také významný počet seniorů a hendikepovaných lidí, přičemž chybějí sociálně zdravotní lůžka na doléčení i běžných nemocí či zranění.
Centrem sociálních služeb pro lidi bez domova je ve stotisícovém Hradci Králové Dům Matky Terezy v městské části Pouchov, který provozuje oblastní charita.
"Ve všech čtyřech našich sociálních službách poskytovaných v Domě Matky Terezy bylo letos 144 klientů, kteří mají trvalý pobyt v Hradci. K tomu bylo dalších 185 klientů z měst a obcí z Královéhradeckého kraje. Počty lidí bez domova každý rok rostou. Dnes jsme těsně pod loňskými počty klientů za celý rok. Tedy za 1,5 měsíce do konce letošního roku s největší pravděpodobností všechna loňská čísla překonáme," sdělil ČTK vedoucí Domu Matky Terezy, zařízení pro lidi bez domova, Oblastní charity Hradec Králové Lukáš Syrovátka.
Značnou část bezdomovců tvoří podle zástupců charity lidé na pomezí bezdomovectví, to jsou zejména lidé v bytové nouzi. "Pokud považujeme za lidi bez domova i ty, kteří žijí přechodně v různých ubytovnách či ve velice nevhodných podmínkách, na Hradecku či v celém kraji, tak se bavíme o stovkách," sdělila ČTK ředitelka královéhradecké diecézní charity Anna Maclová.
Považuje za naléhavé mít k dispozici cenově dostupné byty se základním vybavením. "Mnozí lidé pobývající v azylových domech mají na to, aby se posunuli do samostatného bydlení s případnou podporou, doprovázením po nějaký čas. Uvolnili by tak místa potřebnějším," sdělila ČTK Maclová.
V kraji podle ní chybí také pobytové zařízení pro lidi bez domova s nízkými nebo i žádnými příjmy, se závislostmi, zdravotním postižením, psychickými poruchami nebo problematickým chováním, kteří na pobyt v běžných domovech pro seniory nedosáhnou, nebo si ho z důvodu problémů v soužití s druhými udržet nedokáží. "Mezi lidmi na ulici je poměrně dost lidí seniorského věku, vozíčkářů či jinak hendikepovaných," sdělila Maclová.
Syrovátka upozornil také na nedostačující kapacity sociálních služeb pro lidi bez domova. Pracovníci sociálních služeb při plných kapacitách podle něj nemají co dalšího nabídnout a lidé bez domova zůstávají na ulicích. "Chybějí sociálně zdravotní lůžka na doléčení i běžných nemocí či zranění," podotkl Syrovátka.
Co se týká vzdělání, tak u lidí bez domova v Hradci Králové převládá střední bez maturity a základní vzdělání. "Nejčastější věk našich klientů je 48 až 55 let. Máme samozřejmě i klienty, kteří mají vysokoškolské vzdělání a různé tituly, těch je ale menšina," uvedl Syrovátka.
Podle Maclové v posledních letech přibylo na ulici žen, které pobyt venku snášejí mnohem hůř než muži, a také mladých lidí s psychiatrickým onemocněním nebo závislých na návykových látkách, hlavně na drogách.
Provozovatelé nocleháren v největších městech Královéhradeckého kraje jsou na zimu připraveni. V Hradci Králové provozuje oblastní charita dvě. Celoroční je v Domě Matky Terezy a druhá sezonní, kterou charita otevírá začátkem prosince, v objektu na hradeckém letišti. Kapacita hradeckých nocleháren je tak na zimu okolo 90 míst a v mrazivých dnech bývá téměř naplněná.
"Pokud bychom měli více pracovníků, dokázali bychom otevřít zimní kapacity už od listopadu. Ovšem celý rok se potýkáme s nedostatkem kvalitního personálu ve všech sociálních službách," sdělil Syrovátka.
V zimním období mají podle něj bezdomovci nejčastěji zájem kromě bezpečného a suchého teplého místa, přes den v denním centru a přes noc v noclehárně, o potravinovou pomoc, možnost hygieny a čistého oblečení. "Čím dál tím častěji se řeší zdravotní problémy a zranění klientů. S tím nám v posledních letech významně pomáhají Medici na ulici," uvedl Syrovátka.
Medici na ulici je český neziskový spolek studentů lékařských fakult, který poskytuje základní zdravotní péči lidem bez domova přímo v terénu i na nízkoprahových ošetřovnách. Vychází ze zahraničního konceptu street medicine.
Podle Maclové je velice náročné vyhovět všem, kteří pomoc v zimě potřebují, a to jak kvůli nedostatku kapacity, tak pracovníků. "Tato služba je skutečně velice náročná, a já jsem každému, kdo ji poskytuje, navíc s nasazením za ne příliš velkou mzdu, moc vděčna. Někdy je velice těžké poskytovat pomoc lidem závislým na alkoholu či jiných látkách, lidem s problémovým chováním či lidem se zdravotními potížemi různého charakteru," dodala Maclová.
Oblastní charita Hradec Králové spolupracuje s magistrátem a městskou policií. Pokud někdo v Hradci Králové narazí na bezdomovce, který je v mrazech nebo špatném zdravotním stavu ohrožen na životě, zástupci magistrátu doporučují kontaktovat linku městské policie 156, která má přehled o volných kapacitách a dokáže zajistit převoz či zdravotnickou pomoc.
Noclehárny pro lidi bez domova otevírají na zimu i v dalších městech v kraji, například v třicetitisícovém Trutnově.